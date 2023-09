Redmi Buds 5 ufficiali: le TWS con ANC potenziato, ad un prezzo imbattibile

Nelle scorse ore si è tenuto un nuovo evento Xiaomi in patria, stavolta dedicato ai prodotti Redmi. La costola della casa di Lei Jun ha alzato il sipario sulla serie Redmi Note 13 e sul tablet Pad SE (quest'ultimo già arrivato in Italia). Inoltre c'è stato spazio anche per le nuove Redmi Buds 5: gli auricolari true wireless si rinnovano, si potenziano e debuttano a prezzo stracciato!

Crediti: Xiaomi

Stavolta l'azienda ha deciso di mettere da parte la versione Pro per lanciare solo un modello di auricolari true wireless. Il risultato è più che positivo sotto tutti i punti di vista: le Redmi Buds 5 si presentano con un corpo con stelo, indossabilità in-ear e una custodia di ricarica con apertura orizzontale. Non manca una porta Type-C. La grande miglioria riguarda la cancellazione del rumore ANC, ora fino a 46 dB: un bel risultato visti i 35 dB delle Buds 4 (che salgono a 43 dB nella versione Buds 4 Pro).

Crediti: Xiaomi

Sono presenti vari livelli di riduzione del rumore e di trasparenze, così come la possibilità di sfruttare i doppi microfoni e la riduzione AI per chiamate cristalline. Presente all'appello il Bluetooth 5.3 lato connettività. Ciascun auricolare ospita un driver placcato in titanio da 12,4 mm ed una camera acustica indipendente. In termini di autonomia si parla di circa 40 ore di riproduzione continua (utilizzando anche la custodia). La ricarica rapida permette di beneficiare di 2 ore di utilizzo con appena 5 minuti di carica.

Crediti: Xiaomi

Il prezzo delle Redmi Buds 5 è irrisorio: solo 199 CNY, ovvero circa 25€ al cambio attuale. È presente una versione Camouflage in collaborazione con AAPE (noto brand street wear) in questo caso a circa 38€ (299 CNY).

