Ufficiale: la serie Redmi Note 13 ha una data per l’Italia

Ci siamo: tutto è pronto per la presentazione in Italia della serie Redmi Note 13, che a distanza di oltre tre mesi sta per arrivare anche alle nostre latitudini. Xiaomi Italia ha ufficialmente annunciato la data di lancio dell’iconica serie di smartphone mid-range campione di incassi e che l’ha resa celebre in tutto il mondo sin da quando è stata creata nel “lontano” 2014.

Xiaomi Italia annuncia la data di presentazione della serie Redmi Note 13

Xiaomi Italia non ha ancora specificato quali saranno i modelli che verranno importati nel mercato italiano: lo scopriremo il 15 gennaio, giorno in cui è fissata la presentazione in Italia. Ricordiamo specifiche e differenze fra i tre modelli:

Redmi Note 13 IP54, OLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz, Gorilla Glass 5, sensore ID laterale, Dimensity 6080, 5.000 mAh, 33W, 108+2 MP, 16 MP

Redmi Note 13 Pro OLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz, Gorilla Glass Victus, sensore ID nel display, Snapdragon 7s Gen 2, 5.100 mAh, 67W, 200+8+2 MP, 16 MP

Redmi Note 13 Pro+ IP68, OLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz, Gorilla Glass Victus, sensore ID nel display, Dimensity 7200 Ultra, 5.000 mAh, 120W, 200+8+2 MP, 16 MP



grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le