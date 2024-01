Zeblaze Thor Ultra è lo smartwatch del momento, con 4G e GPS: è in offerta lancio a meno di 80€

Il 2024 di Zeblaze comincia in grande con il primo smartwatch dell’anno: a questo giro la casa cinese ha deciso di puntare in alto, lanciando fin da subito un modello premium. Zeblaze Thor Ultra è un indossabile completo e ricco di caratteristiche interessanti, caratterizzato da uno stile elegante ed un prezzo conveniente: è in offerta lancio su Banggood ma conviene affrettarvi dato che si tratta di una promo limitata!

Zeblaze Thor Ultra tra specifiche, caratteristiche e prezzo: le migliori occasioni, in offerta lampo o con codice sconto

Crediti: Zeblaze

Il nuovo arrivato Zeblaze Thor Ultra si presenta subito come un modello di punta: il design è sobrio ed elegante, caratterizzato da uno schermo AMOLED circolare ad alta risoluzione (da 1,43″), un vetro protettivo leggermente curvo ed un corpo in metallo (il retro è in ceramica). Tra le caratteristiche di punta è impossibile non citare il supporto alle chiamate tramite connettività 4G e il GPS integrato. Il sistema operativo a bordo è basato su Android 8.1, con il Play Store e la possibilità di installare alcune app. Il dispositivo è mosso da un chipset Spreadtrum, accompagnato da 2 GB di RAM e 16 GB di storage. La batteria è un’unità da 930 mAh e promette fino a 65/55 ore di utilizzo. Non mancano le classiche funzioni dedicate al fitness e alla salute, compresa la misurazione dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2).

Crediti: Zeblaze

Zeblaze Thor Ultra debutta su Banggood ed è in offerta lancio a soli 72€: tuttavia segnaliamo che si tratta di una promozione destinata ad un numero limitato di unità. Man mano che aumenteranno gli ordini salirà progressivamente anche il prezzo, fino ad arrivare a quello di listino. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

