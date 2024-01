Samsung Galaxy S24: svelate tutte le funzioni di Galaxy Eureka AI

Aggiornamento 03/01: con un nuovo leak sono emerse altre funzionalità legate all’intelligenza che andranno a caratterizzare i nuovi Samsung Galaxy S24, trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

È sempre più chiaro che la principale novità della serie Samsung Galaxy S24 sarà l’ampio utilizzo che farà dell’intelligenza artificiale. Da quando c’è stata la presentazione di Samsung Gauss, le voci di corridoio hanno spifferato in lungo e largo di come l’AI plasmerà il volto dei top di gamma di prossima generazione della compagnia sud coreana. Adesso arriva l’ennesimo leak, questa volta piuttosto corposo, che ci svela in anteprima quelle che dovrebbero essere tutte (o quasi) le feature AI della One UI 6.1 per la serie S24.

Ecco quali saranno le novità d’intelligenza artificiale della serie Samsung Galaxy S24

Una delle principali novità sarà il miglioramento di Samsung Bixby, con l’integrazione di un chatbot in stile ChatGPT, che risponderà agli utenti su domande e richieste di varia natura. Differentemente a quello di OpenAI o a Google Bard, l’assistente di Samsung saprà agire anche in locale, non dovendo quindi fare necessariamente affidamento alla connessione a internet.

Le potenzialità dell’intelligenza artificiale si rifletteranno anche nelle telefonate, fra le traduzioni in tempo reale e la capacità di analizzare le chiamate ed estrarre informazioni importanti: segnare eventi sul calendario, cose da fare e così via. Ci saranno novità anche per l’app Note: con un click l’AI sarà in grado di riordinare le note, anche quelle a casaccio, e creare una lista ordinata con tanto di elenco puntato. Si parla poi di Browsing Assist AI, feature che permetterà di navigare sul web e usare S24 per evidenziare le parti principali delle pagine, tradurre e creare riassunti per migliorare la produttività.

Per la personalizzazione, sarà particolarmente gradita l’aggiunta degli sfondi con l’AI generativa in stile Google. Si parla poi di Circle Search, dove l’utente potrà cerchiare qualsiasi cosa in un’immagine per cercarla in rete, e del registratore vocale che saprà identificare e isolare fino a 10 voci e convertire la registrazione da audio a testo. Altrettanto apprezzate saranno le novità per batteria e ricarica, settori in cui l’AI analizzerà il comportamento dell’utente per regolare automaticamente velocità e autonomia.

Ovviamente la fotocamera sarà uno se non il comparto che più verrà interessato dall’intervento dell’intelligenza artificiale. Per esempio, la fotocamera da 200 MP di Samsung Galaxy S24 saprà riconoscere fino a 12 oggetti e calibrare la foto di conseguenza, mentre la funzione Photo Remaster userà l’AI per permettere vari ritocchi fotografici. Inoltre, i rumor parlano della possibilità di espandere le foto, funzione utile quando in fase di modifica si vuole allargare uno scatto per cambiarne il formato.

Non solo foto: come la funzione Video Boost di Google Pixel 8, l’AI verrà usata da Samsung per migliorare i video, aumentando la qualità con poca luce, riducendone il rumore e catturando risultati migliori in esposizione e stabilizzazione. L’AI consentirà di rimuovere i soggetti anche dai video oltre che dalle immagini, come visto finora con feature come la Gomma Magica di Google. Ultima ma non ultima, l’app Galleria della One UI 6.1 consentirà di comprimere video e creare slow-motion anche utilizzando parti di video già registrati.

Talmente sarà l’apporto dell’intelligenza artificiale che Samsung sta cercando un nuovo nome per i suoi smartphone, anche se rimangono dubbi sulla disponibilità al lancio, specie in Italia.

Aggiornamento 30/12: svelati i nomi delle funzioni di Galaxy Eureka AI

Crediti: @MysteryLupin

Il noto insider MysteryLupin in queste ore ha pubblicato su Twitter/X un nuovo documento che illustra le funzionalità AI legate alla serie Galaxy S24 di Samsung. A quanto pare, le funzionalità verranno raccolto sotto il nome di Galaxy Eureka AI (oppure semplicemente Galaxy AI, nel caso in cui Eureka rappresentasse soltanto il nome in codice), offrendo diverse opportunità agli utenti che decideranno di acquistare i nuovi smartphone dell’azienda coreana. Di seguito la lista dei nomi delle funzioni AI, la cui descrizione è stata già citata precedentemente in questo articolo.

Live translate

Nightoraphy Zoom

Generative Edit

Hight Resolution

Screen Display

