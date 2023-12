L’AI di Pixel 8 arriva anche sui Samsung? Nuovi dettagli su One UI 6.1

Con la One UI 6, Samsung ha portato Android 14 sui propri dispositivi ma con il primo grande aggiornamento sarà la volta della novità legate all’intelligenza artificiale. Alcune peculiarità viste sulla serie Google Pixel 8, infatti, potrebbero arrivare anche sui dispositivi prodotti dalla casa coreana, come per esempio la possibilità di creare nuovi sfondi con l’AI generativa.

Il nuovo aggiornamento della One UI 6 si concentrerà sull’intelligenza artificiale

Secondo le informazioni pubblicate su Twitter/X dall’insider @BennettBuhner, l’aggiornamento 6.1 della One UI sarà dedicato per la maggior parte alle nuove funzionalità legate all’intelligenza artificiale. Nelle immagini in alto, per esempio, è possibile osservare come Samsung permetterà di utilizzare l’AI generativa per creare nuovi sfondi per i propri dispositivi partendo da semplici indicazioni testuali.

Con One UI 6.1, inoltre, potrebbe essere possibile anche ricollocare gli oggetti nelle fotografica ed espanderne i bordi tramite l’intelligenza artificiale, organizzare le note, tradurre in tempo reale le chiamate oppure isolare la voce per ridurre il rumore ambientale durante le comunicazioni telefoniche. Nei giorni passati abbiamo anche visto come questo nuovo aggiornamento andrà a migliorare la batteria e la ricarica dei dispositivi Samsung.

7. Isolate voice(s) and audio in louder environments!



Make voice and video calls more enjoyable for others!



8. Move subjects from one image to another with ease!



Make someone or something look like they were there… when they weren't!!! pic.twitter.com/ZNFsMUTZr5 — BenIt Bruhner Pro (@BennettBuhner) December 10, 2023

Non ci resta che attendere, quindi, che l’azienda coreana ufficializzi l’arrivo della nuova versione della One UI per scoprire quando sarà possibile installare l’aggiornamento sul proprio dispositivo Samsung.

