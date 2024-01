Lenovo X3 Pro: gli auricolari a conduzione ossea costano solo 18€!

Gli auricolari wireless a conduzione ossea sono una soluzione particolarmente adatta per chi prova fastidio con le classiche cuffiette (in-ear o semi in-ear). Grazie alla particolare tecnologia che utilizzano, permettono di ascoltare musica senza impedimenti e senza fastidi, in totale sicurezza (dato che consentono di non isolarsi dall’ambiente circostante). Gli auricolari Lenovo X3 Pro sono economici e convenienti grazie a questa offerta lampo targata Cafago: è presente uno sconto del 50% e c’è anche la spedizione gratis!

Lenovo X3 Pro a metà prezzo: auricolari a conduzione ossea in offerta lampo a 18€

Crediti: Lenovo

Gli auricolari Lenovo X3 Pro sono caratterizzati da una struttura wireless, driver da 16 mm e sono dotati di tecnologia di ascolto a conduzione ossea. Grazie alla connettività Bluetooth 5.3 si collegano al telefono in modo stabile mentre la certificazione IP56 le rende adatte agli utenti più sportivi (possono sopportare schizzi di acqua e sudore senza danneggiarsi). La batteria integrata (da 135 mAh) garantisce fino a 7 ore di autonomia; la ricarica avviene tramite il cavetto micro USB incluso in confezione.

Crediti: Lenovo

Il prezzo degli auricolari Lenovo X3 Pro scende a soli 18,9€ su Cafago: si tratta di una cifra decisamente allettante per un paio di cuffiette wireless a conduzione ossea, perfette per ascoltare musica in tutta sicurezza. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

