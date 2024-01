Honor X50 GT in arrivo: immagini, specifiche e data

Oltre al lancio di Honor 90 GT e l’ormai prossima presentazione della serie Magic 6, il catalogo dell’ex sub-brand di Huawei sta per accogliere anche Honor X50 GT. È una gamma di smartphone che è già stata inaugurata negli scorsi mesi con la presentazione di X50, X50i e X50i+ e più recentemente X50 PRo, e che adesso si arricchirà di un nuovo modello dedicato ad arricchire la proposta per la fascia alta.

Honor X50 GT all’orizzonte, cosa sappiamo del nuovo smartphone

Crediti: Honor

Di Honor X50 GT abbiamo già sentito parlare in precedenza, e sarà disponibile in due colorazioni: una più “sportiva”, chiara con una striscia gialla al centro della scocca, e una più tradizionale nera; in entrambi i casi, Honor ha sottolineato la resistenza alle cadute, con lo smartphone che ha superato a 5 stelle la certificazione SGS.

Come ogni modello GT che si rispetti, anche questo andrà alla “ricerca estrema delle prestazioni“, come affermato dal CMO Harrison Zhang, con uno schermo OLED curvo che dovrebbe essere da 6,78″ 1.5K a 120 Hz con sensore ID integrato, SoC Snapdragon 8+ Gen 1 con impianto di dissipazione dedicato da 5.100 mm2, memorie da 12/16 GB di RAM LPDDR5 e 256/512 GB/1 TB di ROM UFS 3.1, batteria da 5.800 mAh con ricarica a 35W, software Android 14 con MagicOS 7.2, doppia fotocamera da 108+2 MP con sensore Samsung HM6 da 1/1.67″ e selfie camera da 8 MP.

L’evento di presentazione è ufficialmente confermato per il 4 gennaio, anche se è molto probabile che Honor X50 GT rimarrà un’esclusiva del mercato cinese, dove il prezzo dovrebbe attestarsi attorno ai 2.000 CNY, circa 250€.

