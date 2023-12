Honor X50 Pro ufficiale: SoC da top di gamma e tanta batteria

In anticipo rispetto alla data prevista, in cui scopriremo quindi solo Honor X50 GT, Honor X50 Pro è il nuovo smartphone della serie X con specifiche di rilievo. Non soltanto è dotato di un System-on-a-Chip di casa Qualcomm della serie top Snapdragon 8, ma è anche provvisto di una batteria che farà gola a chi è alla ricerca di un’autonomia superiore alla media.

Annunciato ufficialmente Honor X50 Pro, smartphone che punta alla fascia top

Disponibile nelle due colorazioni Green e Black, Honor X50 Pro sfoggia un display curvo con tecnologia OLED da 6,78″ 1.5K con refresh rate a 120 Hz e PWM Dimming a 1.920 Hz, oltre che supporto 10-bit e sensore ottico celato al di sotto. Si basa sullo Snapdragon 8+ Gen 1, SoC a 4 nm comprensivo di CPU octa-core Kryo (1 x 3,2 GHz X2 + 3 x 2,75 GHz A710 + 4 x 2,0 GHz A510) e GPU Adreno 730 a 900 MHz.

Ha una doppia fotocamera da 108+2 MP con lente macro e una selfie camera da 8 MP, il tutto incastonato in un profilo da 8,45 mm e un peso di 192 grammi. Al suo interno c’è un impianto di raffreddamento da 5.100 mm2 e una capiente batteria da 5.800 mAh con ricarica rapida a 35W, e il resto delle specifiche include software Magic OS 7.2 con Android 13, Bluetooth 5.2, NFC e USB-C 2.0.

Honor X50 Pro è disponibile in Cina nell’unica versione con memorie da 12/256 GB al prezzo di listino di 2.799 CNY, pari a circa 230€.

