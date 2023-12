Honor X50 Pro e X50 GT in arrivo: immagini, specifiche e data

Oltre al lancio di Honor 90 GT e l’ormai prossima presentazione della serie Magic 6, il catalogo dell’ex sub-brand di Huawei sta per accogliere anche Honor X50 Pro e X50 GT. È una gamma di smartphone che è già stata inaugurata negli scorsi mesi con la presentazione di X50, X50i e X50i+ e che adesso si arricchirà di due modelli più dedicati ad arricchire la proposta per la fascia alta.

Honor X50 Pro e X50 GT all’orizzonte, cosa sappiamo sui nuovi smartphone

Crediti: Honor

Di Honor X50 GT abbiamo già sentito parlare in precedenza, e sarà disponibile in due colorazioni: una più “sportiva”, chiara con una striscia gialla al centro della scocca, e una più tradizionale nera. Come ogni modello GT che si rispetti, anche questo andrà alla “ricerca estrema delle prestazioni“, come affermato dal CMO Harrison Zhang, con uno schermo curvo che dovrebbe essere da 6,81″ Full HD+ (2.388 x 1.080 pixel) a 144 Hz, SoC Snapdragon 888 con impianto di dissipazione, memorie da 8/256 GB, batteria da 4.800 mAh e una tripla fotocamera con sensore Samsung HM6 da 108 MP 1/1.67″.

Crediti: Honor

C’è poi Honor X50 Pro, che rispetto alla variante GT vanterà un più moderno Snapdragon 8+ Gen 1 così come una capiente batteria da 5.800 mAh ad alimentare un display da 6,78″1.5K (2.652 x 1.200 pixel). L’evento di presentazione è ufficialmente confermato per il 4 gennaio, anche se è molto probabile che questi smartphone rimarranno un’esclusiva del mercato asiatico.

