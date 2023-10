Honor X50 GT in arrivo: ricorderà uno smartphone Huawei, di nuovo

All'interno della famiglia X50, che abbiamo conosciuto durante la scorsa estate, sta per entrare un nuovo membro, ovvero Honor X50 GT. Negli anni scorsi, l'azienda aveva già proposto una versione sotto la sigla GT per la sua serie X, come accaduto nel caso di X40 GT ma anche prima con 80 GT. E sulla base delle immagini trapelate in rete, ancora una volta uno smartphone Honor avrà forti somiglianze con uno realizzato dalla ex casa madre Huawei.

Honor X50 GT sta arrivando: ecco cosa sappiamo sul prossimo smartphone

L'immagine render, postato sul social Weibo dal leaker DigitalChatStation, non mostra effettivamente Honor X50 GT bensì Huawei Mate X5, l'ultimo pieghevole presentato dall'azienda cinese. Questo perché, secondo l'insider, il nuovo smartphone Honor si ispirerà al suo look: se davanti avremo il classico schermo con punch-hole centrale, dietro avremmo un design che ricorderà il foldable Huawei.

Si vocifera addirittura che dello smartphone ci saranno due varianti: una dotata di schermo piatto per il mercato online e l'altra con pannello curvo per il mercato offline. Tuttavia, è possibile che con “due varianti” ci si riferisca al fatto che Honor X50 GT dovrebbe venire lanciato assieme a Honor 100 GT. In ambedue i casi si vocifera della presenza di un chip di punta Qualcomm per offrire alte prestazioni a un prezzo più conveniente; considerando che Honor X40 GT montava uno Snapdragon 888, è possibile che a questo giro ci sarà lo Snapdragon 8 Gen 1.

