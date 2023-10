ColorOS 14 Beta: tutti i modelli OPPO aggiornati ad Android 14

Dopo Samsung con la sua One UI 6.0, anche OPPO sta iniziando il rilascio delle prime ROM basate su Android 14, questa volta arricchite anche dalla ColorOS 14 Beta. Mesi fa Find N2 Flip entrò far parte del programma Android 14 Developer Preview rilasciato da Google, ma in quel caso si trattava unicamente di testare il nuovo firmware Android. A questo giro, invece, il beta testing prosegue ma con anche la possibilità di mettere mano in anteprima sulla nuova UI proprietaria di OPPO e le sue personalizzazioni.

Ultimo aggiornamento: 5 ottobre

Ecco i primi smartphone OPPO e OnePlus aggiornati alla ColorOS 14 Beta basata su Android 14

Ecco la lista degli smartphone aggiornati:

Modelli Versione OPPO Find X6 ColorOS 14 Beta OPPO Find X6 Pro ColorOS 14 Beta OPPO Find X5 ColorOS 14 Closed Beta OPPO Find X5 Pro ColorOS 14 Closed Beta OPPO Find X5 Dimensity ColorOS 14 Closed Beta OPPO Find X3 Pro ColorOS 14 Beta OPPO Find N2 ColorOS 14 Beta OPPO Find N2 Flip ColorOS 14 Beta OPPO Reno 10 ColorOS 14 Closed Beta OPPO Reno 10 Pro+ ColorOS 14 Closed Beta OPPO Reno 9 Pro ColorOS 14 Beta OPPO Reno 9 Pro+ ColorOS 14 Closed Beta OPPO Reno 8 5G ColorOS 14 Closed Beta OPPO Reno 8 Pro ColorOS 14 Closed Beta OPPO Reno 8 Pro+ ColorOS 14 Closed Beta OPPO A77 ColorOS 14 Closed Beta OPPO A57 ColorOS 14 Closed Beta OPPO K11x ColorOS 14 Closed Beta OPPO Pad 2 ColorOS 14 Closed Beta OnePlus 11 ColorOS 14 Beta OnePlus 10 Pro ColorOS 14 Closed Beta OnePlus Ace 2 ColorOS 14 Closed Beta OnePlus Ace 2 Pro ColorOS 14 Closed Beta OnePlus Ace 2V ColorOS 14 Closed Beta OnePlus Ace ColorOS 14 Closed Beta OnePlus Ace Pro ColorOS 14 Closed Beta

Non tutti i possessori degli smartphone selezionati potranno far parte del programma ColorOS 14 Beta, però: per il momento, l'aggiornamento è destinato esclusivamente al panorama asiatico. Ad ogni modo, vi sconsigliamo di provare a effettuare l'installazione qualora trovaste i file in rete, in quanto le prime Beta sono quasi sempre soggette a bug e malfunzionamenti. Detto ciò, la notizia è comunque rilevante perché significa che l'aggiornamento ColorOS 14 destinato al pubblico si avvicina, come confermano questi screenshot. Se foste un utente europeo OPPO, sappiate che potete scoprire se il vostro smartphone riceverà o meno l'aggiornamento in questo articolo dedicato.

