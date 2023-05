OPPO, OnePlus e Realme: come cambierà la UI con Android 14

ColorOS 14, OxygenOS 14 e Realme UI 5.0: tre nomi dietro cui si nasconde sostanzialmente la stessa ROM realizzata da OPPO e poi personalizzata da OnePlus e Realme che vedremo con l'aggiornamento ad Android 14. Fra pochi giorni si terrà il Google I/O 2023, la conferenza annuale durante la quale si parlerà principalmente di intelligenza artificiale e della nuova versione del firmware Android. Da qualche mese, comunque, il software è in fase di test, non soltanto da parte degli utenti ma soprattutto dalle compagnie produttrici di smartphone e tablet Android. Nell'attesa di scoprire le novità ufficiali, in rete è comparso uno screenshot leak che svelerebbe una delle novità principali per i tre brand succitati.

Spunta lo screenshot di un nuovo elemento della UI di Android 14 per OPPO, OnePlus e Realme

Quella che vedete sarebbe la nuova schermata di notifiche e Quick Toggles, un'ulteriore modifica rispetto a quanto avvenuto nel passaggio da Android 12 ad Android 13. Rispetto alle attuali ColorOS 13, OxygenOS e Realme UI 4.0, vediamo mantenuto il widget quadrato per il play multimediale e la fila con cinque scorciatoie con icone circolari. La differenza sta nell'aggiunta dei due slider per audio e luminosità, che sostituiscono i due toggle Wi-Fi e Bluetooth; lo slider della luminosità sarebbe quindi non più disposto in orizzontale bensì in verticale, riprendendo lo stile di altre interfacce come MIUI e iOS. Se l'immagine fosse veritiera, rimarrebbero poche compagnie ad averlo orizzontale, principalmente Samsung e in seconda battuta Motorola, Huawei e Honor.

Mi aspetto che queste non saranno le uniche novità di OPPO, OnePlus e Realme con l'aggiornamento ad Android 14; sulla base di quanto discusso finora, il major update renderà più complicato smarrire il telefono, l'autonomia verrà aumentata, caleranno le app indesiderate e lo smartphone potrà essere usato come webcam e sono previste gesture più smart.

