Motorola Edge 40 ufficiale in Italia: design premium, IP68 e ricarica wireless

L'ultimo top di gamma della serie Edge ha regalato non poche soddisfazioni. Parliamo di un dispositivo dal prezzo giusto, dotato di un comparto tecnico da primo della classe ed un look giovanile (eccovi la nostra recensione). Gli utenti in cerca del giusto compromesso, che non puntano all'ultimo chipset di punta targato Qualcomm, possono trovate una valida alternativa nel nuovo Motorola Edge 40: andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia!

Motorola Edge 40: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

In termini di stile, Motorola Edge 40 si differenzia leggermente dal fratello maggiore Pro: il modulo fotografico cambio di poco il layout, anche se nel complesso si respira la medesima atmosfera. Il dispositivo misura 158,43 x 71,99 x 7,58/7,49 mm per un peso di 171/167 grammi (in base alla versione in pelle vegana o con scocca in acrilico).

Il display è un'unità pOLED da 6,55″ con bordi curvi, risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), punch hole centrale, profondità colore a 8 bit, refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 360 Hz, luminosità di picco fino a 1200 nit.

Lo smartphone è dotato di impermeabilità di tipo IP68, una caratteristica sempre gradita.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Mentre il fratello maggiore fa affidamento su Qualcomm, Motorola Edge 40 cambia rotta con un chipset MediaTek: si tratta del Dimensity 8020, octa-core a 6 nm con A78 a 2,6 GHz, A55 a 2 GHz e GPU AMR Mali-G77 MC9 (quindi una versione “rinnovata” del Dimensity 1100). Il SoC è accompagnato da 8 GB di RAM LPDD4RX e 256 GB di storage UFS 3.1.

Il tutto alimentato da una batteria da 4.400 mAh con il supporto alla ricarica TurboPower da 68W e quella wireless da 15W. Il resto delle caratteristiche comprende il Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, una porta Type-C per carica e trasferimento dati, l'NFC per i pagamenti, una configurazione Dual Speaker con Dolby Atmos, supporto Dual SIM e GPS.

Lato software, Edge 40 è basato su Android 13 e presenta un'ampia suite di funzionalità di sicurezza per una protezione ottimizzata, come Moto Secure App. Grazie a Thinkshield, Moto Secure App racchiude tutte le feature di sicurezza e privacy presenti sullo smartphone: il software fornisce una serie di protezioni, come Secure Folder, per proteggere dati sensibili e applicazioni, Network Protection, per minimizzare il rischio nell’utilizzo di Wi-Fi pubblici, Lock Screen Security, che permette di configurare le opzioni di blocca-schermo e PIN Pad Scramble per garantire la protezione della password da altri che potrebbero entrare in possesso del device.

Passando al comparto fotografico, il nuovo Motorola offre una doppia fotocamera da 50 + 13 MP con apertura f/1.4-2.2, tecnologia Quad Pixel, PDAF, stabilizzazione ottica OIS e un modulo con grandangolo (120° FOV) e macro. Frontalmente, nel punch hole, trova spazio una selfie camera da 32 MP (f/2.4).

Motorola Edge 40 ufficiale – Prezzo e uscita in Italia

Il nuovo Motorola Edge 40 è stato lanciato in Italia il 4 maggio, al prezzo di 599,9€ (per la sola versione da 8/256 GB). Il dispositivo è acquistabile nello store ufficiale del brand (nelle colorazioni Eclipse Black e Lunar Blue) e su Amazon. Il nuovo arrivato è già in sconto a 529,9€: approfittane ora!

