Xiaomi 14 Ultra avrà il sensore fotografico più grande di sempre?

Anche se non fu il primo ad averlo, Xiaomi 12S Ultra ha sdoganato il concetto di sensore da 1″ nella fotocamera di uno smartphone, poi ribadito con l'avvento su larga scala di Xiaomi 13, 13 Pro e 13 Ultra. Anche OPPO e vivo l'hanno fatto proprio e utilizzato sui rispettivi camera phone, ma gran parte del merito va comunque a Xiaomi, che ha lavorato in sinergia con Sony per co-ingegnerizzare un sensore quale l'IMX989. Ma secondo le ultime suggestioni su Twitter, da questa collaborazione potrebbe nascere un sensore ancora più evoluto, il cui debutto sarebbe atteso su Xiaomi 14 Ultra.

Xiaomi e Sony di nuovo assieme per collaborare alla creazione del sensore più avanzato di sempre

Sappiamo già che all'orizzonte c'è un top di gamma Xiaomi, cioè lo Xiaomi MIX Fold 3, ma essendo uno smartphone pieghevole non avrà il miglior hardware in circolazione in fatto di fotocamera, così come tutti i foldable finora presentati. Da qualche anno a questa parte, è la versione Ultra del suo top di gamma annuale a poter contare sulle migliori specifiche tecniche disponibili. Xiaomi 12S Ultra è stato il primo con una fotocamera da 1″, che è stata riutilizzata su Xiaomi 13 Ultra ma con l'aggiunta di lenti ad apertura variabile. Secondo i leaker, il prossimo passo in avanti da parte del duo Xiaomi e Sony sarebbe il passaggio da 1″ a M4/3, con l'adozione per la prima volta su smartphone di un sensore in formato micro quattro terzi.

Main Camera transition of Next Generation if Flagships based on leaks so far



Samsung 1/1.3' –> 1/1.3'

Oppo 1' –> 1'

Vivo 1' –> 1'



Apple 1/1.28' –> 1/1.12'



Xiaomi 1' –> M4/3 Camera Format ( 33% bigger than 1') ( 50% bigger than 1/1.12') and ( 83% bigger than 1/1.3') — Kartikey Singh (@That_Kartikey) May 4, 2023

Il significato di questa denominazione deriva dal fatto che un sensore del genere è un quarto rispetto alle dimensioni di un sensore full frame ma con una proporzione in 4:3. Se Xiaomi 14 Ultra avesse effettivamente un sensore del genere, sarebbe un salto in avanti in termini di superfice del +33% rispetto ai camera phone da 1″, ma è un'ipotesi che fa sorgere dei dubbi in merito. Innanzitutto, un aumento del genere significa maggiore ingombro, non soltanto per il sensore ma anche per lenti e stabilizzatori, e ciò significherebbe una fotocamera con un gradino più pronunciato; inoltre, servirebbe un metodo di dissipazione adeguato per evitare possibili surriscaldamenti.

