Honor X50, X50i, Tab X8 Pro e Play 40 ufficiali: tante novità low-cost, fra smartphone e tablet

In tanti attendono che i veli vengano tolti da Honor Magic V2, ma in queste ore l'hanno anticipato diversi nuovi prodotti: sto parlando di Honor X50, X50i, Tab X8 Pro e Play 40. La compagnia ha così rinnovato buona parte del suo catalogo, presentando nuovi smartphone e tablet principalmente diretti alla fascia economica: ecco cosa portano sul tavolo di nuovo.

Honor presenta nuovi smartphone e tablet, fra serie X50, Play 40 e Tab X8 Pro

Honor X50 e X50i

Certificato IP53, Honor X50 è disponibile nelle quattro colorazioni Sunny After the Rain, Elegant Black, Brown Blue e Burning Orange. Ha uno schermo curvo AMOLED da 6,78″ Full HD+ (2.652 x 1.220 pixel) con densità di 431 PPI, refresh rate a 120 Hz, luminosità di picco di 1.200 nits e sensore ID integrato. A muoverlo c'è lo Snapdragon 6 Gen 1, SoC a 4 nm Samsung con CPU octa-core fino a 2,2 GHz, GPU Adreno 710 e memorie da 8/12/16 GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512 GB di ROM UFS 3.1 non espandibile. La batteria è una capiente unità da 5.800 mAh con ricarica rapida a 35W (e inversa a 6W), la connettività include dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS e USB-C 2.0 e il software è Android 13 con MagicOS 7.1. Infine la fotocamera, una doppia 108+2 MP f/1.8-2.4 con macro, e una selfie camera da 8 MP f/2.0.

Honor X50 è disponibile in Cina al prezzo di partenza di 1.399 CNY (177€) per la variante base da 8/128 GB, salendo a 1.999 CNY (250€) per quella da 16/512 GB.

C'è poi Honor X50i, anch'esso certificato IP53 e nelle colorazioni Magic Night Black, Mo Yuqing, Apricot Flower Feather e Willow Wind. Rispetto a X50 ha uno schermo piatto IPS LCD da 6,7″ Full HD+ (2.388 x 1.080 pixel) con densità di 391 PPI e refresh rate a 90 Hz, e il sensore ID è laterale. Al posto dello Snapdragon c'è il MediaTek Dimensity 6020 a 7 nm TSMC, con CPU octa-core fino a 2,2 GHz, GPU Mali-G57 MC2 e memorie da 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di ROM UFS 2.2 non espandibile. La batteria scende a 4.500 mAh sempre con ricarica rapida 35W, non manca il supporto 5G e la fotocamera è una doppia 100+2 MP f/1.9-2.4 con sensore di profondità, oltre a una selfie camera da 8 MP f/2.0.

Il prezzo in Cina di Honor X50i ammonta a 1.379 CNY (175€) per la variante da 8/256 GB, salendo a 1.679 CNY (210€) per quella da 12/256 GB.

Honor Play 40

Honor Play 40 punta alla fascia più economica, con colorazioni Blue Sky Blue, Star Purple, Mo Yuqing, Magic Night Black e una scheda tecnica comprensiva di schermo con notch a goccia TFT LCD da 6,56″ HD+ (1.612 x 720 pixel) con densità di 269 PPI e refresh rate a 90 Hz. Il SoC è Qualcomm ed è lo Snapdragon 480+, a 8 nm Samsung con CPU octa-core fino a 2,2 GHz, GPU Adreno 619 e memorie da 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di ROM UFS 2.2 non espandibile. La batteria è una 5.200 mAh con ricarica 10W, c'è il supporto 5G e la doppia fotocamera è da 13+2 MP, con sensore di profondità, assieme alla selfie camera da 5 MP f/2.2.

Honor Play 40 viene venduto in Cina al prezzo di 1.399 CNY (177€) per la variante da 6/128 GB, fino al 1.799 CNY (228€) per quella da 8/256 GB.

Honor Tab X8 Pro

Concludiamo con l'unico tablet del lotto, Honor Tab X8 Pro (o Pad X8 Pro, che dir si voglia), anch'esso con uno schermo IPS LCD da 11,5″ 2K (2.000 x 1.200 pixel) con densità di 203 PPI e refresh rate a 120 Hz. Ha colorazioni Star Gray, Sky Blue, Coral Purple, e il marchio del SoC è nuovamente Qualcomm, cioè lo Snapdragon 685, a 6 nm TSMC con CPU octa-core fino a 2,8 GHz, GPU Adreno 610 e memorie da 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di ROM UFS 2.2 non espandibile. L'alimentazione è fornita da una 7.250 mAh con ricarica 10W, la connettività è Wi-Fi 5, Bluetooth e USB-C 2.0, ci sono 6 speaker stereo e fotocamere da 5 MP f/2.2.

Per Honor Tab X8 Pro il prezzo in Cina parte da 1.199 CNY (150€) per il taglio base da 6/128 GB, salendo a 1.399 CNY (177€) per quello da 8/128 GB.

