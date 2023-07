ALLDOCUBE iPlay 50 Mini è il tablet perfetto per l’estate (con tanti accessori in bundle)

La serie iPlay 50 dà il benvenuto ad un nuovo modello, questa volta con un occhio di riguardo alla portabilità. Il tablet low budget del brand cinese diventa pocket: è perfetto da portare in giro grazie alle sue dimensioni ultra-compatte. ALLDOCUBE iPlay 50 Mini è in sconto su Geekbuying con una serie di accessori inclusi: con il nuovo codice risparmi un bel po' e la spedizione è gratis!

Codice sconto ALLDOCUBE iPlay 50 Mini: il nuovo tablet low cost economico e compatto

Dopo i modelli iPlay 50, 50 Pro e 50S è arrivato il momento di ALLDOCUBE iPlay 50 Mini: questa volta il tablet cambia formato ed offre uno schermo di dimensioni minori ed un corpo ancora più compatto (7,5 mm di spessore e 292 grammi di peso).

Il display è un'unita LCD InCell da 8,4″ con risoluzione Full HD+ (1920 x 1200 pixel); presente anche la certificazione Widevine L1, che permette di godere dei video in streaming in alta qualità (sulle piattaforme come YouTube, Disney+, Netflix, Prime Video e così via).

A muovere il nuovo tablet mini troviamo il chipset UNISOC T606, accompagnato da 4 GB di RAM (con il supporto alla Virtual RAM fino 8 GB) e 64 GB di storage espandibile tramite micro SD.

Il terminale offre Android 13, una batteria da 4.000 mAh, uno slot Dual SIM per la connettività 4G, il GPS, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, il supporto per stilo e tastiera. Insomma, si tratta di un dispositivo completo a tutto tondo!

Il nuovo tablet in formato ridotto, ALLDOCUBE iPlay 50 Mini torna su Geekbuying in offerta con codice sconto: il prezzo scende a soli 105€ utilizzando il nuovo coupon con cover, tastiera e penna inclusi!

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le