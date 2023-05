Alldocube iPlay 50 Pro: il rivale di Redmi Pad ha il 4G e costa meno di 150€

La gamma di tablet del brand cinese si arricchisce con una nuova aggiunta: lanciato inizialmente solo in patria, Alldocube iPlay 50 Pro è arrivato anche alle nostre latitudini e ovviamente non mancano le offerte con codice sconto. Il tablet torna in promozione su Banggood, ad un prezzo top e con l'immancabile spedizione dall'Europa (gratis).

Alldocube iPlay 50 Pro torna in offerta con codice sconto: dove acquistare il tablet low budget 4G

Il nuovo tablet 4G della compagnia arriva con un ampio schermo LCD IPS da 10,4″ con risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel), cornici ottimizzate ed una configurazione Dual Speaker. Alldocube iPlay 50 Pro è mosso dal chipset Helio G99 di MediaTek, accompagno da 8 GB di RAM LPDDR4X e da 128 GB di storage UFS 2.1. Insomma, si tratta del rivale naturale di Redmi Pad, ad un prezzo ancora più accessibile.

Il resto delle caratteristiche comprendono Android 12, il supporto Dual SIM 4G LTE, WiFi Dual Band, Bluetooth 5.2, GPS, uno slot micro SD ed una batteria da 6.000 mAh con ricarica da 18W.

Il tutto è racchiuso in un corpo metallico da 8,4 mm di spessore e 466 grammi di peso.

Il tablet 4G Alldocube iPlay 50 Pro arriva in promozione su Banggood, in offerta con codice sconto a soli 145€. Inoltre è presente la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

