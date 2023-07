Honor 90 arriva in Italia: un gioiello di stile, progettato per i vlogger

Dopo il debutto in patria la nuova serie Number di Honor arriva nel nostro paese. Nelle corse settimane abbiamo fatto conoscenza con Honor 90 Lite, il “piccolo” della famiglia, ed ora tocca al fratello maggiore. Honor 90 5G debutta in Italia con una fotocamera pensata per i vlogger, un design raffinato ed un comparto tecnico eccellente. Se a questo aggiungiamo un'offerta lancio davvero niente male… ecco che abbiamo tra le mani uno degli smartphone più interessanti dell'estate 2023!

Honor 90 5G ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo del nuovo smartphone elegante e potente

Crediti: Honor

Il design di Honor 90 ricalca quanto visto con il gemello cinese: ancora una volta l'azienda ha deciso di puntare all'eleganza, con uno stile ispirato all'alta moda e all'artigianato dei gioielli di lusso. Il dispositivo presenta un corpo sottile e leggero (7,8 mm di spessore per 183 grammi di preso), con bordi lisci e arrotondati ed una scocca in vetro rinforzato. La fotocamera adotta l'iconico design Dual Ring della serie N, con elementi arrotondati realizzati con tecniche di taglio precise, per produrre una lucentezza brillante.

Crediti: Honor

Honor 90 monta un display OLED Quad-curve da 6,7″ con risoluzione 1.5K+ (2664 x 1200 pixel), gamma cromatica DCI-P3 al 100%, una luminosità di picco di 1600 nit, refresh rate a 120 Hz e PWM Dimming a 3840 Hz (la più alta del settore). Quest'ultima funzionalità riduce al minimo l'affaticamento degli occhi degli utenti quando lo schermo è impostato a bassa luminosità.

Crediti: Honor

Dopo aver parlato di stile passiamo ad un altro aspetto fondamentale: il comparto fotografico. Il nuovo Honor offre un sistema rinnovato, composto da un sensore principale da 200 MP (1/1,4″), un ultragrandangolare e macro da 12 MP (con campo visivo di 112°) ed un obiettivo dedicato alla profondità di campo (2 MP). Abbiamo poi una fotocamera frontale da 50 MP, per autoscatti mozzafiato. Tutto il comparto è pensato per i vlogger grazie a funzionalità esclusive e all'apporto dell'intelligenza artificiale (AI Vlog Assistant); inoltre è presente una riduzione del rumore omnidirezionale con un rapporto segnale/rumore di 20 dB, che si avvicina a quello di un registratore professionale, consentendo agli utenti di catturare voci umane chiare senza altri disturbi.

Crediti: Honor

Il resto del comparto tecnico comprende una batteria da 5.000 mAh, il supporto alla ricarica rapida da 66W (bastano solo 15 minuti per il 45% di carica) e il chipset Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition. Non manca un sistema di raffreddamento al liquido con una camera di vapore più grande del 147%. Lato software è presente Android 13 tramite MagicOS 7.1, l'interfaccia proprietaria della casa cinese.

Il nuovo Honor 90 arriva in Italia al prezzo di 549,9€ per la versione da 8/256 GB e di 599,9€ per la variante top da 12/512 GB. Entrambi le configurazioni sono in offerta lancio nello store ufficiale Hihonor, rispettivamente a 499,9€ e 559,9€. Inoltre è possibile risparmiare altri 130€ sulla configurazione da 12/512 GB utilizzando il codice sconto esclusivo AGIZCHINAH90, da applicare al momento del checkout. La promozione è valida fino al 31 luglio e fino ad esaurimento scorte. I vantaggi non finiscono qui: acquistando uno dei due tagli di Honor 90 entro il 31 luglio è possibile ricevere in regalo una cover TPU, il caricatore SuperCharge da 66W e 6 mesi di protezione dello schermo.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le