Honor 90 e 90 Pro ufficiali: uno stile unico, fotocamera da 200 MP e display salva vista

Come ogni anno Honor ha annunciato i nuovi membri della serie Number, smartphone di fascia medio-alta caratterizzati da ottime specifiche, un comparto fotografico prestante ed un look elegantissimo. È così anche a questo giro? Andiamo a scoprirlo con il nostro approfondimento dedicato ad Honor 90 e 90 Pro: qui trovate tutti i dettagli su specifiche tecniche, design, prezzo ed uscita sul mercato.

Honor 90 e Honor 90 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il design dei nuovi smartphone della serie 90 da un lato si separa dalla precedente generazione Honor 80, mentre dall'altro si nota una sorta di continuità stilistica. I moduli fotografici sono ancora due, ma stavolta separati: uno ospita due sensori mentre l'altro il terzo e il flash LED. I moduli sono circondati da una cornice spessa, tondeggiante nel caso di Honor 90 e leggermente squadrata per il fratello maggiore Pro. La cover posteriore di entrambi è realizzata ancora una volta con uno stile elegantissimo e “abbagliante”. Le colorazioni saranno quattro: Star Diamond Silver, Ice Feather Blue, Ink Green e Bright Black.

Per i display ritroviamo un pannello curvo OLED da 6,7″ con risoluzione 1.5K+ per entrambi (ma il modello 90 Pro è leggermente più ampio, 6,74″). La grande differenza è nel punch-hole: il modello base ha un foro singolo mentre il Pro è dotato di una pillola per accogliere la doppia selfie camera in stile Isola Dinamica.

Entrambi ha un refresh rate a 120 Hz e supporto al PWM Dimming da record a 3.840 Hz, con ovviamente il lettore d'impronte digitali integrato sotto lo schermo. Date un'occhiata al nostro approfondimento per tutti i dettagli sul PWM Dimming e perché è importante.

Specifiche tecniche

L'altra differenza fra i due modelli è ovviamente nel chipset, con Honor 90 alimentato dallo Snapdragon 7 Gen 1, prodotto da Samsung a 7 nm con CPU octa-core Kryo (1 x 2,4 GHz A710 + 3 x 2,36 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510) e GPU Adreno 644. Honor 90 Pro ha invece il più potente Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm TSMC con CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X2 + 3 x 2,75 GHz A710 + 4 x 2,0 GHz A510), GPU Adreno 730 e lato memorie avremo fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage.

Per l'autonomia, entrambi gli smartphone fanno affidamento su una batteria da 5.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 66W (Honor 90) e da 100W (Honor 90 Pro). Il software è Android 13, sotto forma di MagicOS 7.1 (l'interfaccia proprietaria della compagnia cinese).

Infine, il comparto fotografico di entrambi è basato su un sensore principale da 200 MP f/1.9 con stabilizzazione ottica OIS (per il modello Pro). Dovrebbe trattarsi del Samsung ISOCELL HP3 visto a bordo di Realme 11 Pro+. Il fratello maggiore guadagna un teleobiettivo 2.5x da 32 MP, così come una doppia fotocamera frontale da 50 + 2 MP.

Honor 90 – Scheda tecnica

Dimensioni – 161,9 x 74,1 x 7,8 mm per 183 grammi

Display OLED curvo da 6,7″ 1.5K+ (2.662 x 1.200 pixel) con refresh rate a 120 Hz e PWM Dimming a 3.840 Hz

da (2.662 x 1.200 pixel) con refresh rate a e PWM Dimming a Lettore d'impronte ottico nel display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 a 7 nm

a 7 nm CPU octa-core (1 x 2,5 GHz A710 + 3 x 2,36 GHz A710 + 4 x 1,8 GHz A510)

GPU Adreno 644

12/16 GB di RAM

di RAM 256/512 di memoria non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 66W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C

Tripla fotocamera da 200 + 12 + 2 MP (f/1.9-2.2-2.4) con ultrawide e profondità di campo

(f/1.9-2.2-2.4) con ultrawide e profondità di campo Selfie camera da 50 MP (f/2.4)

(f/2.4) Sistema operativo Android 13 con MagicOS 7.1

Honor 90 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni – 163,8 x 74,8 x 8,1 mm per 192 grammi

Display OLED curvo da 6,78″ 1.5K+ (2.700 x 1.224 pixel) con refresh rate a 120 Hz e PWM Dimming a 3.840 Hz

da (2.700 x 1.224 pixel) con refresh rate a e PWM Dimming a Lettore d'impronte ottico nel display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,2 GHz X2 + 3 x 2,75 GHz A710 + 4 x 2,0 GHz A510)

GPU Adreno 730

12/16 GB di RAM

di RAM 256/512 di memoria non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 100W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C

Tripla fotocamera da 200 + 12 + 32 MP (f/1.9-2.2-2.4) con OIS, ultrawide e teleobiettivo

(f/1.9-2.2-2.4) con OIS, ultrawide e teleobiettivo Selfie camera da 50 + 2 MP (f/2.4-2.4) con profondità di campo

(f/2.4-2.4) con profondità di campo Sistema operativo Android 13 con MagicOS 7.1

Honor 90 e 90 Pro – Prezzo e uscita

La presentazione di Honor 90 e 90 Pro è avvenutil 29 maggio in Cina ad un prezzo di partenza di circa 329€ al cambio attuale. Di seguito trovate la varie configurazioni per entrambi i modelli, insieme ai relativi prezzi.

Honor 90 12/256 GB – 2.499 CNY ( 329€ ) 16/256 GB – 2.799 CNY ( 368€ ) 16/512 GB – 2.999 CNY ( 395€ )



Honor 90 Pro 12/256 GB – 3.299 CNY ( 434€ ) 16/256 GB – 3.599 CNY ( 474€ ) 16/512 GB – 3.899 CNY ( 513€ )



Dopo il debutto in occidente di Honor 70 (protagonista anche della nostra recensione), la compagnia asiatica ha lanciato la gamma 80 solo in patria. Al momento non è dato di sapere se Honor 90 e il fratello maggiore Pro arriveranno anche alle nostre latitudini e restiamo in attesa di novità.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le