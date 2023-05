Il display di Honor 90 e 90 Pro batterà un importante record

Ci separano pochi giorni dalla presentazione ufficiale di Honor 90 e 90 Pro, i prossimi flagship della serie Number che punteranno sempre di più sulla qualità dello schermo. Dalla scorsa generazione, Honor ha deciso di seguire le orme di Apple e adottare l'Isola Dinamica a bordo dei suoi modelli Pro, e non farà differenza la serie 90. Ma a questo giro ci sarà un'importante novità in termini di salvaguardia degli occhi, dato che è stato confermato che offriranno supporto al PWM Dimming a 3.840 Hz, un record mai visto prima su uno smartphone.

Lo schermo della serie Honor 90 sarà ideale per chi vuole salvaguardare la vista

Per chi non lo sapesse, con PWM Dimming si indica la tecnologia Pulse Width Modulation Dimming, una tecnica di controllo della luminosità utilizzata per regolare l'intensità della luce emessa dai LED che compongono lo schermo. Ve l'ho già spiegato nel dettaglio in questo articolo, in poche parole è una feature che alterna ad alta frequenza i periodi di accensione e spegnimento dei LED quando la luminosità è bassa per evitare che l'occhio umano si affatichi a causa del lampeggio di questa alternanza, che nella maggior parte degli smartphone OLED avviene a frequenza bassa e quindi visivamente percepibile. Samsung e Motorola sono quelle che fanno peggio fermandosi a 240 Hz, mentre sono i brand cinesi i più virtuosi, con compagnie come Xiaomi e Honor che arrivano a 1.920 Hz mentre OPPO, vivo e Realme hanno l'attuale record dei 2.160 Hz. Ma con il lancio di Honor 90 e 90 Pro l'asticella si alzerà, e il raggiungimento dei 3.840 Hz li renderà praticamente “perfetti”, almeno sulla carta, in quanto superati i 3.000 Hz l'occhio non percepisce più alcuno sfarfallio. Ma l'innalzamento della soglia del PWM Dimming non sarà l'unica novità di Honor 90 e 90 Pro, come spiegato nel riepilogo.

