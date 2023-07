Il gaming top di Red Magic arriva anche su tastiera, cuffie e monitor PC

Non solo smartphone e tablet: Red Magic ha colto la palla al balzo per ampliare il suo ecosistema con nuovi gadget: una tastiera da gaming, delle cuffie TWS e un monitor da PC. Tre prodotti che accompagnano il lancio della nuova serie 8S ma che vengono realizzati anche per chi non possiede gli smartphone Red Magic.

Nubia presenta ufficialmente tastiera, cuffie e monitor per gli amanti del gaming

Crediti: Red Magic

Siglata come Nubia GK002J, l'estetica della tastiera Red Magic E-sports Keyboard punta tutto verso la platea degli amanti del gaming e degli eSports. È utilizzabile sia via cavo che via connettività Bluetooth 2,4 GHz, ha una batteria da 4.000 mAh con 200 ore di autonomia, ha una bassissima latenza di solo 1 ms e una velocità di ritorno di 1.000 Hz. Ciò è permesso dall'utilizzo di un chip proprietario 32-bit, per una tastiera retroilluminata RGB con 16,8 milioni di sfumature e con pattern personalizzabili. L'utente può scegliere fra switch rossi (più lineari) e neri (più tattili) sostituibili, con una distanza di corsa di 1,8 mm, una corsa totale di 4 mm e una forza di pressione di 40 g, garantiti per 80 milioni di clic e con copritasto PBT. Viene offerta in Cina al prezzo di 449 CNY, circa 55€.

Ci sono poi le Red Magic Dao TWS Deuterium Front ANC, cioè le nuove cuffie TWS del sub-brand di Nubia. Qua l'ispirazione grida Nothing da tutti i pori, sia per la forma della custodia che per la scocca trasparente che lascia intravedere i componenti interni. Sono alimentate dal chip Qualcomm S5 e offrono una latenza di 30 ms, oltre alla modalità di cancellazione attiva del rumore fino a 48 dB e riduzione CVC per le chiamate. Le cuffie usano driver in grafene lineare da 11 mm in alta risoluzione, una batteria con 7,5 ore di autonomia e connessione Bluetooth 5.3. Il prezzo in Cina ammonta a 1.499 CNY, circa 190€, salendo a 1.599 CNY (200€) in caso si voglia personalizzare la custodia tramite serigrafia.

Infine, nel catalogo Red Magic c'è anche un nuovo monitor curvo 49″ QD-OLED con rapporto di forma di 32:9 e dotato di refresh rate a 240 Hz. La curvatura è di 1800R, la risoluzione è 5.120 x 1.440 pixel e ha certificazione True Black 400, oltre che copertura cromatica DCI-P3 del 99%. Grazie alla tecnologia Quantum Dot, il display ha un'alta gamma cromatica nonché una risposta di 0,03 ms con compatibilità alle tecnologie NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync. Integra anche 2 speaker da 5W e un microfono con riduzione del rumore, oltre a una porta HDMI 2.1, una porta DisplayPort 1.4 e una porta USB-C con supporto alla ricarica inversa da 90W. In questo caso, però, non è ancora noto il prezzo.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le