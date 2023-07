Red Magic presenta il suo primo tablet: è una belva da gaming! | Ufficiale

Dopo le solite indiscrezioni e i primi teaser, ecco che il tablet del brand di Nubia è finalmente ufficiale in Cina. Red Magic Gaming Tablet 5G (nome che lascia a desiderare) è arrivato e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Red Magic Gaming Tablet 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Crediti: Red Magic

Il nome del primo tablet di Red Magic non ha per nulla gola: ci saremmo aspettati qualcosa con più personalità e invece la casa cinese ha decido di optare per un nome didascalico. Per fortuna questo è l'unico aspetto anonimo del dispositivo: il tablet è dotato di una scocca in metallo (con uno spessore di soli 6,5 mm ed un peso di 6123 grammi) ed un look sobrio ma nonostante rinunci agli eccessi delle soluzioni da gaming è presente il logo del brand in bella vista ed un modulo fotografico stilosissimo.

Crediti: Red Magic

Red Magic Gaming Tablet 5G è dotato di uno schermo LCD da 12,1″ con risoluzione 2.5K, refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco fino a 240 Hz, luminosità massima di 600 nit, profondità colore a 10 bit, rapporto di contrasto 1500:1, il tutto in 16:10.

Specifiche tecniche

Crediti: Red Magic

Come visto anche nei leak precedenti, le specifiche tecniche di Red Magic Gaming Tablet 5G si basano sullo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, accompagnato da 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di storage UFS 3.1. La batteria è da vero colosso: si tratta di un'unità da 10.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 80W. Una buona notizia dato che è possibile ricaricarla completamente in soli 55 minuti.

Com'è ovvio non mancano chicche per i gamer, come lo spazio di gioco integrato: qui sono presenti varie funzioni per migliorare l'esperienza durante le fasi di gaming. Inoltre è presente il supporto alla connettività 5G, utilissima per utilizzare il tablet senza limiti e in ogni momento.

Crediti: Red Magic

Tra le altre caratteristiche segnaliamo la presenza di un sistema di raffreddamento ICE, una fotocamera da 13 MP, una selfie camera da 16 MP, quattro speaker, RedMagic OS 8.0, supporto per mouse, tastiera e controller.

Red Magic Gaming Tablet 5G – Prezzo e uscita

Il primo tablet del brand è stato lanciato insieme al nuovo top di gamma Red Magic 8S Pro (disponibile anche in versione Pro+) durante l'evento tenutosi in Cina il 5 luglio. Il prezzo di Red Magic Gaming Tablet 5G parte da circa 494€ al cambio attuale (ovvero 3.899 CNY) per la versione base da 12/256 GB. È presente anche la variante top da 16/512 GB, in questo caso a 4.599 CNY (circa 583€). Al momento il dispositivo è stato lanciato in patria: resta da vedere se arriverà anche in Italia e in Europa.

