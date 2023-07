Raspberry Pi 4 torna disponibile: super offerta con codice sconto!

La crisi dei semiconduttori sembra essere finalmente acqua passata e sugli scaffali dei negozi ricominciano a comparire anche quelli che sono stati i prodotti sicuramente più colpiti dal binomio Crisi-Covid. Raspberry Pi 4, infatti, torna disponibile in questi giorni su Geekbuying con una super offerta, dopo che queste single-board hanno sfiorato cifre da capogiro negli ultimi anni.

Dopo la crisi dei semiconduttori torna disponibile anche Raspberry Pi 4

Raspberry Pi 4 Model B è una scheda computer single-board (SBC) alimentata da un processore Broadcom BCM2711, con CPU ARM Cortex-A72 quad-core con velocità di clock fino a 1,5 GHz. Dispone di opzioni di memoria RAM DDR4 che vanno da 2 GB a 8 GB, consentendo di scegliere in base alle esigenze specifiche del progetto IoT da realizzare.

Questa single-board dispone di due porte USB 3.0 e due porte USB 2.0 per collegare periferiche esterne come tastiere, mouse, dischi rigidi, telecamere e altri dispositivi, mentre mette a disposizione un'uscita video micro HDMI, che supporta risoluzioni fino a 4K e 60 fps.

Per quanto riguarda invece la connettività, troviamo in dotazione una porta Gigabit Ethernet, Wi-Fi Dual Band 2.4 e 5.0 GHz e il Bluetooth 5.0, mentre l'alimentazione è affidata ad un ingresso USB-C, ma cavo ed alimentatore non sono inclusi nella confezione di vendita.

Raspberry Pi 4 Model B è disponibile da oggi su GeekBuying al prezzo di 69€ per la versione da 4 GB e 99€ per quella da 8 GB grazie al codice sconto che trovate qui sotto. La spedizione, dalla Cina, è completamente gratuita.

