DYU D3F per la prima volta sotto i 400€: è la mini e-bike perfetta per l’estate!

Negli ultimi tempi, l'esplosione della mobilità grazie a monopattini e bici elettriche è stata veramente importante. Uno dei brand più affermati del settore è sicuramente DYU, la cui bici elettrica pieghevole D3F è una delle opzioni più interessanti su Banggood: ovviamente parliamo di un modello in promozione con codice sconto, spedito dall'Europa!

La bici elettrica pieghevole DYU D3F porta la qualità su strada al giusto prezzo | Codice sconto

Andando a guardare le caratteristiche di questa bici pieghevole elettrica DYU D3F, ci troviamo davanti ad un prodotto tutto sommato completo. Partendo proprio dal design pieghevole, che permette un facile trasporto quando non si utilizza, passando per l'altezza regolabile del manubrio e della sella. Inoltre, è presente una luce anteriore a LED per una guida notturna sicura.

In più, le ruote sono due pneumatici in gomma da 14″ pensati per diversi tipi di strada. La struttura della bici è poi in lega di alluminio che supporta un carico fino a 120 kg. I freni sono a doppio disco anteriori e posteriori.

Per quanto riguarda le prestazioni, la bici pieghevole elettrica DYU D3F copre una velocità massima di 25 km/h, con un'autonomia dell'elettricità fino a 45 km. La batteria è un modulo da 10.000 mAh con una potenza da 240W.

Siete interessati alla bici elettrica pieghevole DYU D3F e puntate ad un'offerta con codice sconto? L'e-bike è disponibile su Geekbuying al miglior prezzo di sempre, con tanto di spedizione gratis dai magazzini europei dello store!

