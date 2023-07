Nothing Ear (2): ufficiale la Black Edition, anche in Italia

Si pensava che sarebbero state presentate assieme a Phone (2) ma così non è stato, e quindi ecco qua l'annuncio ufficiale delle Nothing Ear (2) nella nuova variante Black Edition. Così come i suoi smartphone, Nothing ha creato due varianti delle sue cuffie true wireless, prima in colorazione bianca e adesso in quella nera.

La Black Edition delle Nothing Ear (2) è stata annunciata ufficialmente: cosa cambia?

Crediti: Nothing

La tinta nera è stata applicata sia alle cuffie che alla custodia, il tutto sempre in salsa trasparente, ma a parte questo sono identiche alle Nothing Ear (1) originali. Questo significa cuffie da 4,5 g con protezione IP55, design a doppia camera e driver personalizzati da 11,6 mm Hi-Res Audio con codec LHDC 5.0 fino a 24-bit 192 kHz e 1 Mbps di trasmissione. L'utente può creare un profilo audio personale per l'equalizzazione, la funzione Dual Connection permette di collegarle a due dispositivi contemporaneamente e la tecnologia Clear Voice rende più nitido l'audio in chiamata, grazie anche alla cancellazione attiva del rumore (anche adattiva) fino a 40 dB.

L'autonomia tocca le 36 ore sommando cuffie e custodia, e la ricarica è sia via USB-C che wireless 2.5W tramite standard Qi. Le altre specifiche includono rilevamento in-ear, supporto Google Fast Pair per il pairing rapido su Android e Windows e la modalità Low Lag per ridurre la latenza in fase gaming. Non cambiando le specifiche, il prezzo delle Nothing Ear (2) in Italia rimane invariato, cioè 149€.

