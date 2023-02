ALLDOCUBE iPlay 50S è il nuovo tablet 4G ad un prezzo da favola: solo 112€!

La serie iPlay 50 del brand cinese si arricchisce con una nuova aggiunta, fresca di lancio su Geekbuying. ALLDOCUBE iPlay 50S è il nuovo tablet Android low budget con connettività 4G LTE, subito ad un prezzo super con codice sconto e spedizione gratis: un'occasione imperdibile per chi cerca un dispositivo votato alla multimedialità (e non vuole spendere una fortuna)!

La compagnia cinese ha già lanciato i modelli 50 e 50 Pro ed ora gioca al ribasso con il nuovo ALLDOCUBE iPlay 50S: ancora una volta si tratta di un tablet economico, con un prezzo accessibile e specifiche basilari (ma di buona fattura). Il dispositivo monta uno schermo IPS da 10.1″ come i fratelli maggiori, anche se in questo caso si tratta di una soluzione con risoluzione HD+ (1280 x 800 pixel).

Trattandosi di un modello entry level alla gamma, il cuore del terminale è un chipset UNISOC T606, octa-core fino a 1,6 GHz, con 4 GB di RAM e 64 GB di storage. La batteria è un'unità da 6.000 mAh, ricaricabile tramite Type-C. Il resto delle caratteristiche comprende il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, il supporto Dual SIM 4G LTE, una fotocamera da 5 MP ed uno slot micro SD.

Lato software è presente Android 12: ci troviamo quindi alle prese con un tablet basilare, in grado di regalare non poche soddisfazioni (specialmente se proposto a poco più di 100€).

ALLDOCUBE iPlay 50S, fresco di lancio, debutta sullo store Geekbuying a soli 112€ grazie al codice sconto dedicato; non manca la spedizione gratis, sempre gradita.

