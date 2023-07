Redmi Buds 4 Lite a 22€ su Amazon: le TWS da prendere al volo!

Il mega evento di fine 2022 di Redmi ha portato con sé tante novità: non solo abbiamo assistito al lancio della serie K60, ma sono stati presentati anche vari accessori. Tra questi troviamo le ultime Redmi Buds 4 Lite, auricolari true wireless economici e convenienti (arrivati in Italia a marzo 2023), caratterizzati da uno stile fresco e colorato: ecco dove comprare le nuove TWS e come risparmiare, con un'offerta lampo o un codice sconto dedicato!

Dove comprare Redmi Buds 4 Lite e come risparmiare con codice sconto o un'offerta lampo

Rispetto alle precedenti Buds 3 Lite, a questo giro abbiamo una custodia orizzontale, un corpo con stelo ed una verstibilità semi in-ear. Un cambiamento radicale anche nelle colorazioni: ce ne sono quattro, di cui due classiche e due sgargianti (Green e Orange). Le TWS offrono driver da 12 mm, fino a 5 ore di autonomia (fino a 20 contando anche la custodia), resistenza a sudore e schizzi di tipo IP54 e Bluetooth 5.3. Presente anche la riduzione del rumore, ma solo durante le chiamate.

La miglior occasione per mettere le mani sulle TWS Redmi Buds 4 Lite arriva grazie ad Amazon: gli auricolari sono in offerta lampo a soli 22€, con tanto di spedizione Prime! Un'occasione da prendere al volo dato che si tratta di un prezzo stracciato (a volte disponibile dagli store cinesi).

