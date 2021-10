Redmi Buds 3 Lite ufficiali: talmente carine ed economiche che le vorrete subito!

In una giornata ricca di presentazioni per Redmi non potevano mancare accessori come le nuove cuffie TWS Buds 3 Lite, destinate a diventare subito un must have. Infatti, con un design totalmente rinnovato e caratteristiche di tutto rispetto, si rendono davvero accattivanti anche grazie ad un prezzo molto economico.

Redmi Buds 3 Lite: tutto sulle nuove cuffie TWS in-ear

Ciò che risalta subito all'occhio è il design di cui si avvalgono i nuovi auricolari TWS Redmi. Infatti, rispetto agli “ovetti” a cui ci avevano abituati fino alle AirDots 3, ora abbiamo uno stile originale e molto più ergonomico, che segue un po' quello delle Redmi Buds 3 Pro (o AirDots 3 Pro). La conferma dai modelli precedenti è la conformazione dei padiglioni in-ear, integrando però per la prima volta degli adattatori per una maggiore stabilità all'orecchio, rendendosi utili per lo sport.

Passando al resto delle caratteristiche, abbiamo un peso di 4.2 grammi per auricolare, con il case da 36 grammi. I driver inoltre sono da 6 mm, che considerando che sono molto compatte sono abbastanza ampi. Per l'autonomia, siamo sulle 5 ore consecutive con le sole cuffie e 18 ore totali con la custodia. Riguardo alla connettività, c'è l'ottimo supporto al Bluetooth 5.2 ed una distanza di connessione fino a 10 metri. Presente una sempre utile certificazione IP54.

Prezzo e disponibilità

Le nuove cuffie TWS Redmi Buds 3 Lite arrivano dunque in Cina insieme ai Redmi Note 11 ed il nuovo Watch 2 ma il loro prezzo gli fa ritagliare uno spazio non indifferente: infatti, esse arrivano a circa 13€ (99 yuan), che li rende tra i più economici ed interessanti con le loro caratteristiche.

Come successo spesso con i modelli di auricolari TWS di Redmi, sia direttamente che come rebrand Xiaomi, è molto probabile che arrivno anche da noi sia su store di importazione come AliExpress o Banggood oppure in maniera diretta, quindi bisogna solo aspettare.

