Redmi Buds 4 Lite ufficiali in Italia: le nuove TWS Xiaomi a meno di 30€

Xiaomi ha chiuso in grande il 2022 con il suo sub-brand Redmi con il lancio di serie K60, Note 12 Pro Speed Edition, Watch 3 e Band 2, a cui si sono aggiunte anche le Redmi Buds 4 Lite. Le novità non riguardano solo il mondo degli smartphone e degli indossabili, ma anche quello delle cuffie TWS, qua nella loro versione più economica disponibile. Gli auricolari true wireless sono ora disponibili anche in Italia: vediamo quali sono le sue novità e a che prezzo sono state presentate.

Xiaomi presenta Redmi Buds 4 Lite: anche le cuffie TWS economiche si rinnovano

Dette anche Youth Edition, le Redmi Buds 4 Lite sono state lanciate in patria in quattro colorazioni vivaci: Midnight Black, Sunny Snow White, Sunset Orange e Trendy Green; purtroppo in Italia sono arrivate solo le versioni Black e White.

Rispetto alle Buds 3 Lite, il look cambia passando da una dock verticale a una orizzontale. Le cuffiette pesano solo 3,9 grammi, hanno certificazione IP54 e contengono driver da 12 mm con diaframma composito a doppio strato polimerico (PEEK+UP).

La batteria è da 35 mAh nelle cuffie e offre un'autonomia di 5 ore che diventa 20 ore considerato la 320 mAh nella dock di trasporto, con tempi di ricarica di 90 minuti per le cuffie e 120 minuti per cuffie e dock. Troviamo anche il supporto alla connessione rapida con gli smartphone Xiaomi, oltre a connettività Bluetooth 5.3, supporto codec SBC e riduzione del rumore (non attivo) per le chiamate.

Prezzo e disponibilità in Italia

Le Redmi Buds 4 Lite sono state lanciate ufficialmente in Cina a dicembre e sono arrivate in Italia durante l'evento del 23 marzo, al prezzo di 34,9€ (nelle colorazioni lack e White). I nuovi auricolari true wireless saranno disponibili per 48 ore al prezzo speciale di 29,9€ sia su Amazon che nello store ufficiale.

