NAVEE N65 è il monopattino elettrico per la città: prestazioni top ad un prezzo irresistibile!

Gli spostamenti in città diventano comodi, senza stress e senza consumi eccessivi grazie al monopattino elettrico NAVEE N65: una soluzione per tutta la famiglia, ad un prezzo decisamente ghiotto e con spedizione dall'Europa gratuita!

NAVEE N65 è il monopattino elettrico per adulti e giovani: perfetto per i tuoi spostamenti in città

Crediti: NAVEE

Il brand NAVEE è partner di Xiaomi e attivo sulla piattaforma di crowdfunding della casa cinese: significa che si tratta di un marchio di qualità, approvato da una delle realtà tech più famose al mondo. NAVEE N65 è una soluzione perfetta per gli spostamenti in città, adatta a tutta la famiglia. Il monopattino elettrico è dotato di un motore brushless da 500W, in grado di offrire la potenza necessaria per affrontare salite fino al 25% di pendenza.

La velocità massima è di 25 km/h mentre l'autonomia si spinge fino a 65 km; gli pneumatici da 10″ sono l'ideale per le strade asfaltate, mentre il sistema di frenata (con e-ABS frontale e freno a disco posteriore) permette di spostarsi in tutta sicurezza. Uno dei vantaggi di NAVEE N65 è senza dubbio la sua struttura: il monopattino è dotato di un corpo pieghevole in due punti, in modo da occupare pochissimo spazio. Infine si tratta di un dispositivo smart: può essere collegato all'app Go Navee tramite il Bluetooth, in modo da controllare tutti i parametri direttamente tramite telefono.

Crediti: NAVEE

Il monopattino elettrico NAVEE N65 torna in sconto dopo un periodo lontano dai riflettori e il prezzo è super conveniente: risparmia oltre il 30% grazie al coupon targato TomTop. E con la spedizione gratis dall'Europa ricevi il tuo nuovo veicolo senza spese aggiuntive e in tempi brevi!

