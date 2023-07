Tutti vogliono Instagram Threads: il numero di iscritti è stratosferico

Nel giro di poche ore Instagram Threads è diventato il social network più popolare del momento, nonostante la disponibilità limitata solo ad alcuni paesi. Con un thread, infatti, Mark Zuckerberg ha annunciato che il nuovo social di Meta ha raggiunto in poche ore una quantità davvero straordinaria di nuovi iscritti, aiutato anche dall'integrazione diretta con Instagram.

10 milioni in 7 ore: è subito record per Instagram Threads

Crediti: Threads

Instagram Threads è disponibile da oggi in 100 paesi tra cui Stati Uniti e Regno Unito, ma non in Europa e in Italia a causa delle controversie nate con la GDPR per la raccolta dei dati utente. Nonostante la disponibilità limitata, il nuovo social network rivale di Twitter ha raggiunto ben 10 milioni di utenti in sole 7 ore.

L'annuncio da parte di Mark Zuckerberg è arrivato proprio su Threads, dove il CEO di Meta ha annunciato ora dopo ora i traguardi raggiunti dal nuovo social network legato a Instagram. Proprio la compatibilità con la punta di diamante della compagnia ha probabilmente contribuito a lanciare in orbita il nuovo progetto.

Complice l'incredibile suicidio mediatico di Twitter con l'arrivo di Elon Musk, Threads si propone come un rivale da temere grazie all'integrazione del Fediverso: presto, infatti, tutte le istanze di Mastodon saranno compatibile con il social di Meta creando una incredibile comunità online.

Se anche voi volete approdare fin da subito su Instagram Threads, non dovrete far altro che seguire la nostra guida per scaricare l'app su Android e iPhone: in men che non si dica sarete subito pronti ad unirvi ai vostri amici già registrati.

