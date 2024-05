Xiaomi e HyperOS Beta: abbiamo brutte notizie per gli smanettoni

Prosegue l’opera di ridimensionamento del programma di beta testing da parte di Xiaomi, che ha annunciato come cambierà HyperOS Beta. Nel 2022, infatti, il team di sviluppo software dell’azienda cinese decise di interrompere il roll-out con cadenza giornaliera della MIUI Closed Beta, mantenendo esclusivamente la MIUI Open Beta con rilascio su cadenza settimanale. Questa scelta è stata mantenuta anche con il passaggio da MIUI ad HyperOS, ma sta nuovamente per subire una modifica temporale.

HyperOS Beta: Xiaomi ridimensiona il programma di beta testing

Ecco il comunicato ufficiale: “Al fine di offrire una migliore esperienza di sistema alla maggior parte degli utenti e migliorare ulteriormente la qualità della versione del sistema operativo Xiaomi HyperOS, sostituiremo l’attuale modello “Development Edition” con un nuovo modello “Beta Edition”, che è anche la tendenza dell’intero settore. Pertanto, in futuro, Xiaomi fornirà due versioni: la “versione Beta” per i primi utenti che effettuano test interni e la “versione ufficiale” per tutti gli utenti“.

Di conseguenza, con il mese di agosto 2024 si concluderà l’attuale diffusione delle ROM Beta, che non avranno più una cadenza settimanale. Non viene specificato come cambierà la tempistica di rilascio, ma l’impressione è che il programma di beta testing China segua quanto già accade da sempre con quello Global, che viene rilasciata di tanto in tanto.

Il primo reclutamento per le “nuove” ROM HyperOS Beta partiranno dal Q4 2024 e riguarderà i seguenti modelli:

Xiaomi 14, 14 Pro

Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra

Xiaomi 12, 12 Pro, 12 Dimensity Edition

Xiaomi 12S, 12S Pro, 12S Ultra

Xiaomi MIX Fold 3, MIX Fold 2

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4

Redmi K60, K60 Pro

Redmi K50, K50 Pro, K50 Ultra, K50 Gaming Edition

Cosa cambierà per gli utenti occidentali?

Ufficialmente, non cambierà niente per gli utenti in Europa: questo cambiamento riguarda esclusivamente il programma HyperOS Beta China e non quello Global, che già adesso non ha cadenza né giornaliera né settimanale. Tuttavia, è altresì vero che sulle ROM Beta cinesi si basano le ROM Beta Xiaomi.eu, la cui diffusione non potrà che essere impattata da questo cambiamento.

