In campeggio senza stress con la power station DaranEner: oggi a meno di metà prezzo!

Il campeggio spesso è un momento speciale per “disintossicarsi” dai dispositivi elettronici e godersi la natura, ma c’è chi proprio non riesce a stare senza il proprio amato smartphone o laptop. Per questo motivo, una power station come DaranEner NEO2000 può diventare fondamentale per godersi la vacanza senza rinunciare al comfort dato dall’elettricità. Grazie all’offerta lampo di oggi, può essere vostra ad un prezzo davvero stracciato rispetto a quello di listino!

Con DaranEner NEO2000 hai sempre tutti i tuoi dispositivi in carica anche in campeggio

Crediti: DaranEner

DaranEner NEO2000 è una power station portatile dotata di batteria LiFePO4 con un capacità di ben 2073.6 Wh, in grado di tenere sempre i carica ed alimentati i propri dispositivi elettronici anche quando si è fuori casa. In campeggio, per esempio, questo può diventare uno strumento fondamentale per non rimanere mai senza tecnologia, grazie alle porte AC, USB-A con Quick Charge 3.0, USB-C con Power Delivery 3.0, porta accendisigari, caricatore wireless da 15W e ingresso DC5521.

Il design con doppia maniglia laterale rende facilmente trasportabile il dispositivo, mentre il display LCD permette di avere sempre sotto controllo tutte le operazioni di ricarica, nonché lo stato della batteria. Con una potenza di ben 2000W, infatti, questa power station può facilmente alimentare simultaneamente anche dispositivi come TV, laptop e phon. La ricarica, inoltre, impiega soltanto 2 ore a ripristinare la batteria, quindi è sempre pronta all’uso. In confezione è incluso anche un cavo per il collegamento ai pannelli solari, per l’utilizzo di energia green.

DaranEner NEO2000 è disponibile oggi in offerta lampo su Cafago con uno sconto del 66% che porta il prezzo a soli 725.39€ (invece di 2099€). La spedizione avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online ed è totalmente gratuita.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a TomTop e Cafago!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le