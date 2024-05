Scatena la festa con Tronsmart Bang Max: la cassa portatile oggi ad un prezzo eccezionale!

L’estate si sta avvicinando e lo sappiamo tutti che è la stagione perfetta per fare festa, quindi perché non munirsi di una cassa portatile che crea la perfetta atmosfera anche con dei divertenti giochi di luce RGB? Oggi Tronsmart Bang Max può essere vostra ad un prezzo davvero eccezionale grazie al nuovo codice sconto proposto da Geekbuying.

Tronsmart Bang Max a soli 149€ con questo coupon di Geekbuying!

Crediti: Tronsmart

Tronsmart Bang Max è uno speaker portatile dotato di 2 woofer da 30W, 2 mid-tweeter da 20W, 2 tweeter da 10W e due bass radiator per una potenza complessiva di 130W. La particolarità di questo dispositivo, tuttavia, risiede nella possibilità di collegare anche un microfono (incluso in confezione) per dedicarsi anima e corpo al karaoke con gli amici, come evidenziato anche nella nostra recensione.

Il dispositivo è certificato IPX6 quindi resiste tranquillamente agli schizzi d’acqua: perfetto per essere portato a bordo piscina oppure ad una festa in spiaggia. Sul lato troviamo due luci circolari RGB che creare degli stupendi effetti luminosi, mentre sul retro sono disposte le porte per la connettività: USB, AUX, ingresso per microfono e chitarra, oltre alla connessione Bluetooth 5.3.

Tronsmart Bang Max è disponibile oggi al prezzo di 149€ grazie al codice sconto di Geekbuying che trovate qui sotto. Approfittando di questa offerta potrete portare a casa gratuitamente anche il Tronsmart Trip 10W, con spedizione dall’Europa completamente gratis!

