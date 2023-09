Recensione Tronsmart Bang Max: lo speaker portatile per far festa con karaoke e chitarra

Dopo aver passato quasi un intero anno in lockdown, la voglia di far festa sembra non voler mai finire. Feste in spiaggia, falò e buona musica sono gli ingredienti perfetti per una buona festa, e per l'ultimo di questi potremmo avere proprio la soluzione migliore per voi. Tronsmart, infatti, propone lo speaker portatile Bang Max: una vera e propria festa portatile con tanto di predisposizione per il karaoke (il microfono è già incluso in confezione!) e l'attacco per funzionare come amplificatore per la chitarra. Scoprite insieme a noi le peculiarità di questa incredibile cassa portatile.

Recensione Tronsmart Bang Max

Design e materiali

Tronsmart Bang Max offre un design tubolare con illuminazione RGB negli anelli che circondano i due sub-woofer. Interamente ricoperto da una livrea nera, la parte frontale con griglia bucherellata ospita i quattro tweeter che forniscono una potenza complessiva di 130W. Questa sezione accoglie anche i controlli che permettono di accendere e spegnere il dispositivo, regolare il volume, attivare l'equalizzatore, gli effetti sonori e l'echo oltre che controllare lo stato della connessione Bluetooth e la batteria residua.

Per la portabilità, questo speaker è dotato di una robusta maniglia con gommini antiscivolo di color viola, mentre sulla parte superiore campeggia fiero il logo Tronsmart. Il lato posteriore è caratterizzato dalla stessa griglia bucherellata che troviamo frontalmente, mentre in basso è possibile rimuovere la copertura in gomma siliconata per accedere ai metodi di connessione in dotazione: USB, AUX, MicroSD, jack per la chitarra, jack per il microfono, regolazioni del volume per gli strumenti connessi e connettore per l'alimentazione e la ricarica del dispositivo.

La particolarità di questo speaker, infatti, è la possibilità di funzionare anche come amplificatore per la chitarra, mentre in confezione troviamo a disposizione anche un microfono che può essere immediatamente collegato al dispositivo. Questo speaker di Tronsmart, come avrete sicuramente intuito non è né piccolo né leggero: le dimensioni infatti sono di 45 x 25 x 20 centimetri, mentre il peso è di ben 5.87 Kg. Il dispositivo, tuttavia, offre anche la certificazione IPX6 per la resistenza ad acqua e polvere.

Suono e funzionalità

Tronsmart Bang Max è dotato di 2 sub-woofer da 30W, 2 mid-tweeter da 20W, 2 tweeter da 10W e 2 radiatori passivi in grado di generare una potenza sonora complessiva di ben 130W. Stiamo letteralmente parlando di una festa in movimento che grazie al sistema TuneConn di Tronsmart può essere abbinata ad altri dispositivi (addirittura fino a 100) della stessa categoria per creare un suono stereo da paura.

Grazie ai preset di equalizzazione regolabili tramite i tasti presenti nell'area di controllo del dispositivo, è possibile adattare il suono alla canzone attualmente in riproduzione nel modo più veloce possibile. I vostri brani verranno sparati a tutta potenza, vi consigliamo quindi non provare ad alzare il volume al 100% in casa perché la litigata con i vicini potrebbe davvero essere inevitabile. La potenza di questa cassa portatile, però, è perfetta per le feste in spiaggia o in piscina, dove la musica può essere liberamente sparata a tutto volume senza preoccuparsi troppo del vicinato.

I giochi di luce RGB sono piacevoli da vedere, ma purtroppo sembrano lasciare un po' il tempo che trovano e non aggiungono molto al party. Per una migliore gestione dell'autonomia della batteria, il consiglio è quello di disattivarli per godervi per più tempo la vostra musica preferita.

Tramite l'app Tronsmart (disponibile per iOS e Android), inoltre, è possibile regolare nel dettaglio l'equalizzatore, l'illuminazione RGB, aggiornare il firmware del dispositivo e sfruttare la tecnologia TuneConn di cui vi abbiamo parlato in precedenza.

La funzione che ci ha davvero stupiti, invece, è la possibilità di collegare microfono e chitarra allo speaker in modo estremamente semplice. La trasformazione in amplificatore, infatti, consente di improvvisare veri e propri concerti (perfetti per gli artisti di strada) oppure di effettuare un lavoro da vocalist per l'introduzione di ogni nuovo brano. Il microfono incluso in confezione, per di più, è davvero di ottima fattura.

Autonomia e batteria

Tronsmart Bang Max è dotato di un'enorme batteria da 18.000 mAh che garantisce fino a 24 ore di musica quando i LED RBG sono disattivati ed il volume non supera il 50%. La situazione cambia drasticamente quando vengono connessi gli strumenti musicali e la funzione dello speaker si trasforma in amplificatore: in questo caso, infatti, l'autonomia scende fino a 10 ore, un tempo che tuttavia è sufficiente a tenere un intero concerto.

La ricarica della batteria è affidata ad un tipo spinotto DC 15V-2A che può ripristinare l'intera carica del dispositivo in appena 5 ore. Vale la pena ricordare, che in caso di disponibilità di alimentazione diretta, lo speaker può funzionare anche se collegato alla corrente, senza consumare la batteria interna oppure ricaricandola contemporaneamente.

Recensione Tronsmart Bang Max: prezzo e considerazioni

Tronsmart Bang Max è la soluzione perfetta per chi ama far festa o per chi si improvvisa artista di strada: la predisposizione per microfono e chitarra rende questo dispositivo un all-in-one acustico in grado di pompare la musica fino a 130W. Il prezzo, ovviamente, non è basso: di listino questo prodotto viene proposto a 235€, ma grazie al Flash Deal di GeekBuying è possibile portarlo a casa per soli 179.99€!

Se cercata una cassa portatile che faccia divertire voi e i vostri amici in qualsiasi situazione, la ricerca termina qui: Tronsmart Bang Max è assolutamente lo speaker adatto alle vostre esigenze.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le