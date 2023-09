OPPO come Realme: ColorOS 14 punta sull'”isola” con Smart Window

Nelle prossime settimane scopriremo ufficialmente l'aggiornamento ColorOS 14, che OPPO sta preparando in concomitanza con il rilascio di Android 14. L'azienda cinese ha dato via nei mesi scorsi al programma di beta testing per far testare in anteprima ai più smanettoni il nuovo major update, un modo anche per svelare prima del tempo quelle che saranno le sue nuove implementazioni software, una su tutte la Smart Window.

OPPO prepara il roll-out dell'aggiornamento ColorOS 14 e della nuova Smart Window

Crediti: Digital Chat Station

La notizia è stata fatta circolare su Weibo dal leaker Digital Chat Station, che ha pubblicato due immagini trapelate in cui vediamo delle presunte slide contenenti esempi della nuova funzionalità che OPPO starebbe per aggiungere nella ColorOS 14. Non è ancora chiaro se si chiamerà effettivamente Smart Window, ma quello che è certo è che l'idea che c'è alla base è sostanzialmente la stessa dell'Isola Dinamica di Apple.

Crediti: Digital Chat Station

La barra di stato e lo spazio attorno al foro punch-hole dello schermo vengono utilizzati in maniera differente, arricchendoli con una finestra dinamica che si muove in base a funzioni e app dedicate. Nelle immagini mostrate da Digital Chat Station vediamo un esempio, con un'app di ride sharing che fa sapere all'utente che l'auto prenotata sta arrivando. Non si tratta di una vera e propria novità per OPPO, che sul suo sub-brand Realme ha già presentato la funzione Mini Capsule che si comporta in maniera molto simile.

Non c'è ancora una data ufficiale per la presentazione della ColorOS 14, ma se avete uno smartphone o tablet OPPO potete scoprire se ricevere l'aggiornamento in questo articolo dedicato.

