È ufficiale: Amazon Prime Video con pubblicità, a meno di non pagare di più

Sono giorni di fermento per Amazon: prima ha presentato tanti nuovi prodotti, poi ha spiegato come migliorerà Alexa con l'AI generativa e poi ha anche annunciato novità per Prime Video. Era nell'aria da qualche mese e adesso è ufficiale: anche la piattaforma di streaming video della compagnia di Jeff Bezos ha deciso di piegarsi alla pubblicità.

Amazon ha confermato che inserirà gli annunci pubblicitari dentro Prime Video

Crediti: Amazon

A partire dal prossimo anno, tutti gli abbonati Amazon che guardano film, serie TV, documentari, eventi sportivi e quant'altro su Prime Video assisteranno all'introduzione di annunci pubblicitari. Un cambiamento che sarà graduale: a partire da inizio 2024, le inserzioni verranno mostrate agli utenti in paesi quali Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Germania, a cui poi seguiranno nel corso del 2024 paesi come Italia, Francia, Spagna, Messico e Australia.

Per chi non vorrà vedere pubblicità, ci sarà un nuovo piano più costoso, un aumento di 2,99$ in più al mese negli Stati Uniti rispetto agli attuali prezzi di 14,99$ al mese o 139$ all'anno. Per quanto riguarda gli altri paesi come l'Italia, il quantitativo dell'aumento sarà comunicato più avanti.

La strategia di Amazon si adegua così a quella dei principali competitor, come nel caso di Disney+ e Netflix, che da quando hanno scelto di offrire piani con pubblicità hanno assistito a un aumento dei guadagni. Una scelta per compensare il rallentamento dei nuovi abbonati dopo la pandemia: non ci sono dati pubblici, ma i report di Business Insider rivelano una quota pari a 168 milioni di abbonati Amazon Prime negli Stati Uniti.

