Amazon, pioggia di nuovi prodotti: TV stick, smart display, videocamere e non solo

Tante novità per Amazon, che poche ore fa ha tenuto un evento negli Stati Uniti per presentare una nuova gamma di prodotti pensati per rendere più smart la casa. Ci sono novità per ambiti quali gli smart display ma anche TV stick, videocamere di sorveglianza, router Wi-Fi, tablet, dispositivi indossabili e altro ancora, perciò facciamo un recap di tutti i nuovi prodotti.

Amazon annuncia ufficialmente una nuova serie di prodotti pensati per la domotica

Fire TV Stick 4K e 4K Max

Fra le novità di Amazon c'è la seconda generazione di Fire TV Stick 4K, apparentemente identiche ai modelli già esistenti ma dotate di specifiche migliorate. Mi riferisco al processore quad-core a 1,7 GHz, il 30% più potente del precedente, e al modulo connettività, con supporto Wi-Fi 6 ed 6E nel modello Max che vanta anche un processore più potente. Aumenta anche la memoria, adesso da 16 GB, e il telecomando in versione Alexa Enhanced Edition ha il pulsante per mostrare app e canali visualizzati di recente. Inoltre, la modalità Ambiente permette di usare il TV in standby come fosse un quadro, visualizzando opere d'arte e usando l'AI generativa per creare sfondi unici.

Amazon Fire TV Stick 4K è disponibile al prezzo di 69,99€, salendo a 79,99€ per la versione Max.

Echo Hub e Show 8

All'interno della gamma Echo fa il suo ingresso Echo Hub, uno schermo che funger da controller per la casa da appendere al muro o da riporre su un supporto da tavolo. Ha un display touch da 8″ utile per controllare la casa domotica, sia usando l'interfaccia a schermo che i comandi vocali di Alexa, con un sensore IR che accende automaticamente il display quando ci si avvicina. Si può interagire coi dispositivi abbinati tramite Bluetooth, Matter, Thread e Zigbee, per esempio visualizzando più videocamere di sorveglianza, utilizzare routine e widget e così via.

C'è poi Echo Show 8, un altro nuovo smart anch'esso con display touch da 8″ e integrazione Bluetooth, Matter, Thread e Zigbee. Ha dalla sua però un comparto audio migliorato con due speaker mid-range e un woofer, definito da Amazon “il migliore fra tutti gli Echo“: oltre all'audio spaziale, utilizza i microfoni per misurare l'acustica della stanza e regolarsi di conseguenza. Microfoni che migliorano anche le videochiamate, con un sensore adesso centrale da 13 MP che li utilizza per rimuovere i rumori di fondo. Il riconoscimento delle persone, poi, permette al display di visualizzare una UI ad hoc per quella persona, che si tratti di notizie o album fotografici. L'altra novità principale riguarda Alexa, che grazie al processore potenziato e alla gestione in locale risponde più rapidamente del 40%.

Echo Show è disponibile a un prezzo di 169,99€, mentre per Echo Hub servono 199€.

Ring Stick Up Cam Pro

A proposito di videocamere di sorveglianza, la nuova Ring Stick Up Cam Pro si arricchisce dell'integrazione della rilevazione di movimento 3D: un radar monitora in maniera più precisa l'area sorvegliata e consente di monitorare aree più precise e dire addio ai falsi allarmi, oltre ad avere uno storico dei movimenti nell'app dedicata per vedere i percorsi compiuti dalle persone filmate.

Può essere montata sia al chiuso che all'aperto, specie nella versione a energia solare, può filmare in HDR, tramite visione notturna a colori e la funzione Advanced Pre-Roll registra fino a 6 secondi che hanno preceduto un movimento rilevato. È stata migliorata anche la cattura dell'audio, con 2 microfoni per la cancellazione dell'eco, e c'è anche una sirena di sicurezza per allontanare gli intrusi.

Ring Stick Up Cam Pro è disponibile a un prezzo di 179,99€ per la versione con batteria/plug-in e di 199,99€ per quello ad energia solare con pannellino fotovoltaico in dotazione.

eero Max 7

Passando al reparto connettività, eero Max 7 è il nuovo sistema Wi-Fi 7 mesh con tecnologia TrueMesh e supporto tri-band 2,4/5/6 GHz e velocità che arrivano fino a 4,3 Gbps in modalità wireless (supporta oltre 200 dispositivi connessi) e 9,4 Gbps in quella cablata tramite le 3 porte Ethernet disponibili. La copertura Wi-Fi sfrutta i tre dispositivi satelliti per raggiungere una superfice pari a 232 m², e grazie al supporto Border Router Thread, Matter e Zigbee può anche fungere da hub domotico.

eero Max 7 è disponibile al prezzo di 699,99€.

Fire TV Soundbar

Ci sono poi varie novità dedicate esclusivamente al mercato statunitense, a partire dalla Amazon Fire TV Soundbar, disponibile al prezzo di 119,99$. Per quanto riguarda le specifiche, Amazon non ha specificato particolari dettagli, facendo sottintendere che si tratti di un prodotto di fascia economica.

Fire HD 10 Kids, Pro ed Echo Pop Kids

Ci sono novità anche per il settore dei bambini. Fire HD 10 Kids e Kids Pro sono due nuovi tablet realizzati con una scocca che resiste maggiormente agli urti. Hanno un display da 10″ Full HD, memorie da 3 GB di RAM, fotocamere da 5 MP e un'autonomia fino a 13 ore. Cambia il target di riferimento, col modello base pensato per la fascia dai 3 ai 7 anni e quello Pro per quella dai 6 ai 12 anni, con prezzi a partire da 189,99$.

Echo Pop Kids è invece lo smart speaker per i più piccoli, il cui acquisto per un prezzo di 49,99$ include 6 mesi di abbonamento ad Amazon Kids Plus.

Novità anche per Blink

Fra i vari brand di proprietà Amazon, anche Blink rinnova il catalogo. C'è la videocamera di sorveglianza Floodlight Camera al prezzo di 159,99$, il range extender Blink Sync Module Pro a 49,99$ e il battery pack per migliorare l'autonomia della Outdoor camera 4 a 29,99$.

Echo Frames

Chiudiamo con l'esclusiva USA più interessante di tutte, cioè gli Echo Frames, la terza generazione di occhiali smart realizzati da Amazon. In collaborazione con Carrera, sono disponibili due nuove montatore e con un'autonomia migliorata dell'80% pur avendone ridotto lo spessore del 15%, promettendo fino a 6 ore di musica con una carica. Migliorano anche qualità audio e riconoscimento vocale all'aperto, e c'è anche un tasto fisici per accedere alle proprie playlist, il tutto per un prezzo che parte da 269,99€.

