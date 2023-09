iPhone 15 diventa una powerbank per i dispositivi Android grazie alla porta USB-C

Che l'adozione della porta USB-C da parte di Apple avrebbe portato grandi benefici al mondo tech era chiaro a tutti fin da subito, ma era difficile immaginare che iPhone 15 sarebbe potuto diventare addirittura un powerbank da utilizzare per la ricarica degli altri dispositivi Android. Grazie al nuovo connettore, infatti, lo smartphone di Apple può alimentare altri dispositivi elettronici tramite la ricarica inversa.

iPhone ricarica Android e viceversa: i miracoli della porta USB-C uniscono il mondo tech

In un video realizzato da PetaPixel, possiamo vedere come iPhone 15 possa ricaricare la batteria di un Google Pixel Fold tramite la connessione USB-C. Apple, infatti, ha abilitato sui nuovi smartphone la possibilità di condividere la propria carica residua con altri smartphone o dispositivi elettronici, offrendo in questo modo le stesse funzioni di un powerbank.

La connessione USB-C, tuttavia, permette anche la situazione inversa: grazie alle opzioni di ricarica di Android, infatti, anche i dispositivi con il sistema operativo mobile di Google possono fornire elettricità tramite la propria porta USB-C. In questo caso, quindi, anche uno smartphone Android può trasformarsi in una powerbank per ricaricare la batteria di un iPhone 15.

Attualmente, la tecnologia Lightning non permette questa funzione che si tratti di dare energia ad un altro dispositivo o che si tratti di ricevere nuova linfa vitale da uno smartphone Android.

