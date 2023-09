Honor, è possibile una reunion con Huawei? Il CEO risponde

Sono passati ormai tre anni da quando Huawei ha ceduto Honor; quest'ultimo era un brand già conosciuto ed abituato a muoversi in modo indipendente e con la separazione è riuscito ad acquisire maggior risalto rispetto a quella che era la casa madre. Mentre Huawei ha subito il ban USA, con conseguenze nefaste per il mercato mobile internazionale, Honor non ha avuto alcun arresto e ha continuato a proliferare fuori dalla Cina. Ma esiste la possibilità che Honor e Huawei ritornino insieme? La risposta a questa domanda piccante arriva direttamente da George Zhao, a capo di Honor.

Honor e Huawei torneranno insieme? Il CEO ha dato la risposta a questa domanda piccante

George Zhao – Crediti: Honor

Come accennato brevemente in apertura, con il ban USA Huawei si è trovata costretta a vendere Honor in modo tale che il sub-brand non subisse conseguenze dal processo in atto. Per saperne di più sulla diatriba tra il colosso cinese e il governo statunitense potete dare un'occhiata a questo approfondimento, dove sono raccolti in modo chiaro tutti gli eventi principali e le motivazioni. A distanza di anni ognuno dei due marchi ha continuato per la sua strada.

Huawei ha lanciato HarmonyOS e punta ad un ecosistema indipendente da Android mentre Honor ha continuato ad utilizzare l'OS del robottino verde ed i servizi di Google. Inoltre Honor ha trovato ampio spazio in Europa, diventano uno dei marchi più apprezzati. Ma cosa riserva il futuro? È possibile che Honor e Huawei ritornino insieme?

La risposta arriva dal CEO George Zhao nel corso di un incontro con i media per il lancio del pieghevole V Purse in Cina. L'alto dirigente, figurato storica di Honor, ha smentito categoricamente la possibilità di un ritorno alle origini bollandola come “assolutamente impossibile”. Il CEO ha parlato di Huawei come del “concorrente più rispettato”: quando un'azienda si trova alle prese con un rivale forte le opzioni sono due, unire le forze oppure competere il più possibile. La compagnia punta alla seconda possibilità, mirando a diventare più forte dell'azienda rivale.

Zhao ha continuato il discorso parlando dell'impegno di Honor nell'innovazione (oltre il 10% delle entrate vengono investite in ricerca e sviluppo) e sottolineando come il modo migliore per onorare il rapporto passato con Huawei sia quello di diventare il suo rivale più forte.

