Anche Nintendo vuole un futuro senza password: ecco il supporto alle Passkey

Negli ultimi mesi sempre più servizi hanno iniziato ad offrire il supporto ufficiale alle Passkey, un nuovo metodo di autenticazione che prevede l'eliminazione delle password in favore di un dispositivo “fidato” in grado di garantire una verifica delle credenziali in modo rapido e sicuro. Anche Nintendo, oggi, lancia il supporto ufficiale per questa tecnologia muovendo i primi passi verso un futuro senza password.

Account Nintendo più sicuro grazie al supporto per le Passkey

Crediti: Nintendo

A partire da oggi, gli utenti provvisti di un Account Nintendo possono registrare fino a 10 passkey per usufruire del nuovo metodo di autenticazione che non prevede l'inserimento di alcuna password. Per generare una nuova passkey è necessario munirsi di un dispositivo compatibile ed effettuare la registrazione del nuovo metodo di autenticazione sul sito ufficiale di Nintendo. Di seguito trovate la lista dei dispositivi compatibili.

iPhone con iOS 16 o più recente

iPad con iPadOS 16 o più recente

Computer Mac con macOS 13 o più recente

Dispositivi Android con Android OS 9 o più recente

Dopo aver registrato correttamente la passkey sul proprio dispositivo sarà possibile effettuare l'accesso al proprio Account Nintendo senza inserire la password creata in origine, ma semplicemente autorizzando il login tramite il dispositivo con il metodo di autenticazione scelto.

