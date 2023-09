Redmi Projector 2 e 2 Pro ufficiali: il proiettore economico di Xiaomi si rinnova

A distanza di circa un anno dal primo capitolo ecco che il proiettore economico della costola di Xiaomi torna a fare capolino, anche a questo giro in due versioni. Redmi Projector 2 e 2 Pro sono stati lanciati in patria: ecco tutte le novità, tra caratteristiche e prezzo, della nuova versione del proiettore smart del brand.

Redmi Projector 2 e 2 Pro: caratteristiche e prezzo dei nuovi proiettori smart di Xiaomi | Ufficiale

Crediti: Xiaomi

Mentre nel primo capitolo la versione base e Pro presentano lo stesso design, stavolta sono presenti due look differenti. Redmi Projector 2 Pro offre uno stile più “serioso” rispetto al modello standard, sopratutto per quanto riguarda le colorazioni. Entrambi i proiettori smart di Redmi offrono una risoluzione nativa in Full HD (1080p), un rapporto di 1,2:1 e sono in grado di offrire uno schermo fino a 100″, da una distanza di circa 2,5 metri. In termini di luminosità la versione base arriva fino a 180 lumen CVIA mentre la variante maggiore fino a 300 lumen CVIA. Non mancano speaker stereo integrati e ovviamente le solite funzioni smart (possono essere controllati direttamente tramite lo smartphone).

Redmi Projector 2 Pro – Crediti: Xiaomi

I due proiettori sono equipaggiati con un chipset Amlogic T950D4 supportato da 1,5 GB di RAM e 32 GB di storage. Il modello standard è dotato di un algoritmo di correzione omnidirezionale AI proprietario, con zoom e messa a fuoco automatici. Il fratello maggiore Pro utilizza il medesimo sistema ma in aggiunta è presente anche un giroscopio a sei assi, per una correzione dell'immagine ancora più rapida e precisa.

Redmi Projector 2 – Crediti: Xiaomi

Il nuovo Redmi Projector 2 è stato lanciato in patria al prezzo di circa 128€ al cambio attuale (999 CNY) mentre la versione Pro viene proposta a 1299 CNY, ovvero circa 166€.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri le