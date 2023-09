Honor X40 GT Racing Edition ufficiale: il flagship killer si rinnova… o quasi

Vi ricordate Honor X40 GT, lo smartphone dalla velleità da flagship killer che la compagnia presentò quasi un anno fa? In caso contrario, la presentazione di questa nuova Racing Edition vi rinfrescherà la memoria, visto che parliamo di una versione che non si discosta troppo dal modello originale.

La compagnia presenta la nuova versione Racing Edition di Honor X40 GT

Disponibile nelle tre colorazioni Racing Black, Racing Silver e Midnight Black, Honor X40 GT Racing Edition misura 166,1 x 75,8 x 8,45 mm per un peso di 199 grammi. Ha uno schermo LCD IPS da 6,81″ Full HD+ (2.388 x 1.080 pixel) in 19:9 con refresh rate fino a 144 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz e sensore ID laterale.

La scheda tecnica si fonda sullo Snapdragon 888 di Qualcomm, SoC non di ultima generazione ma comunque performante, a 5 nm con CPU octa-core (1 x 2,84 GHz X1 + 3 x 2,42 GHz A78 + 4 x 1,8 GHz A55) e GPU Adreno 660. I tagli di memoria salgono a 12 GB di RAM LPDDR5 e 256/512 GB di ROM UFS 4.0 non espandibile, mentre la batteria è un'unità da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66W.

Il reparto connettività include supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, USB-C, il software si basa ancora su Android 12 con Magic UI 7 e il comparto fotografico ha una tripla 50+2+2 MP f/1.8-2.4-2.4 con sensori macro e d'acquisizione della profondità, assieme a una selfie camera da 16 MP f/2.45.

Honor X40 GT Racing Edition è disponibile esclusivamente in Cina al prezzo di 1.799 CNY (230€) per la variante da 12/256 GB, salendo a 1.999 CNY (255€) per quella da 12/512 GB.

