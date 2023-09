Alexa con intelligenza artificiale sarà il cuore pulsante della casa smart

Gli assistenti vocali avevano necessariamente bisogno di una rivoluzione e l'improvvisa esplosione dell'intelligenza artificiale generativa ha fornito l'assist che tutti i produttori stavano aspettando. Amazon, per esempio, non ha perso tempo ed ha subito avviato lo sviluppo di un grande modello di linguaggio (LLM) da integrare in Alexa per potenziare tutte le sue funzioni e trasformala nel cuore pulsante della casa smart.

Un'AI per la casa smart: Alexa si rinnova e diventa più potente

Crediti: Amazon

In occasione dell'evento hardware d'autunno, dove il colosso dell'e-commerce ha presentato una vagonata di nuovi prodotti, Amazon ha colto l'occasione di presentare al mondo la nuova versione di Alexa alimentata dall'intelligenza artificiale. Questa AI, tuttavia, sarà molto diversa dai chatbot che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi mesi.

Stando alle informazioni condivise da Dave Limp di Amazon, Alexa sarà in grado di sfruttare l'intelligenza artificiale per interfacciarsi al meglio con la casa smart, anche grazie alla stragrande conoscenza delle API per la domotica. In questo senso, Alexa sarà in grado di comprendere al meglio le richieste degli utenti per completare compiti multipli tramite un solo comando.

L'assistente vocale di Amazon sarà molto più colloquiale e permetterà agli utenti di intrattenere delle vere e proprie conversazioni. Una maggiore capacità, tuttavia, potrebbe avere un costo da sostenere: seppur Limp ha dichiarato che Alexa “per il momento” rimarrà gratuita, non ha escluso la possibilità di una forma di abbonamento per la versione potenziata.

Tra qualche mese Amazon lancerà ufficialmente la fase di test per il nuovo Alexa, unicamente negli Stati Uniti. Gli utenti interessati possono già registrarsi per la versione beta pronunciando il comando “Alexa, let's chat“. Al momento Amazon non ha condiviso informazioni sulle tempistiche d'arrivo del nuovo servizio nel resto del mondo.

