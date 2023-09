I saldi di settembre Geekmall entrano nel vivo: nuove offerte lampo e tante occasioni!

È cominciata la seconda fase dei saldi di settembre Geekmall, con nuove occasioni per risparmiare sul meglio della tecnologia, ovviamente sempre con un occhio alla spedizione gratuita dall'Europa. Questa seconda fase vede protagoniste nuove offerte lampo; immancabili i coupon per un risparmio aggiuntivo e tanto altro ancora!

Geekmall: i saldi di settembre entrano nella fase centrale con tante offerte lampo e nuovi coupon

I saldi dello store Geekmall continuano con le nuove offerte flash, disponibili da oggi fino al 27 settembre. Durante questo periodo promozionale trovate tante occasioni dedicate ai migliori prodotti KuKirin, Proscenic, Eleglide, Roborock, FOSSiBOT, Engwe, con sconti su mobilità elettrica, Power Station, prodotti smart home e non solo. Vi ricordiamo che sono presenti anche vari coupon generici, da utilizzare in base alla categoria del prodotto che vi interessa.

40€ di sconto su una spesa di 500€ (solo power station) – 9fTw4ich

35€ di sconto su una spesa di 700€ (solo bici elettriche) – ibPk23Ue

15€ di sconto su una spesa di 300€ (solo monopattini elettrici) – 53SYTU74

10€ di sconto su una spesa di 100€ (solo smart home) – 3RKZDSMJ

4% di sconto (per i prodotti tech fai da te) – Au7tBmYQ

Inoltre registrandovi al sito otterrete un coupon con uno sconto del 3% valido su tutto il catalogo; iscrivendovi alla newletter di Geekmall riceverete invece un coupon -2% valido su tutto il sito.

Tra le migliori occasioni del momento vi segnaliamo tre prodotti imperdibili, tutti in promozione con un codice sconto dedicato. FOSSiBOT F3600 è una power station portatile perfetta sia per gite e avventure fuori porta che come supporto a casa (magari da utilizzare abitualmente oppure come emergenza in caso di interruzioni di corrente). F3600 ha una capacità di 3.840 Wh e una potenza di 3.600W; inoltre è in grado di alimentare fino a 13 dispositivi contemporaneamente. La ricarica rapida funziona anche col supporto di quella solare: combinando quest'ultima e quella cablata è possibile caricare la stazione in appena 1,5 ore. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto (e gli altri presenti nell'articolo) provate a disattivare AdBlock.

Per gli utenti in cerca di un monopattino elettrico KuKirin G3 è la soluzione perfetta, specialmente se siete appassionati di escursioni. Il veicolo è adatto alla città e grazie al potente motore da 1200W e agli pneumatici da 10,5″, al sistema di doppi freni a disco e agli ammortizzatori è in grado di affrontare anche le strade più impervie.

Infine vi segnaliamo Roborock Dyad Pro, il vacuum cleaner Wet & Dry definitivo (specialmente a questo prezzo). La lavapavimenti ha una potenza di aspirazione di 17.000 PA, un sistema per la pulizia adattiva (regola automaticamente il flusso d'acqua e la potenza in base al livello di sporco del pavimento) ed una base di ricarica con autopulizia e asciugatura del dispositivo.

