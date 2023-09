MIUI 14 Beta: stop al supporto per 5 modelli Xiaomi

Di tanto in tanto, Xiaomi si trova a dover interrompere il supporto software per i suoi smartphone, e vale lo stesso per il programma MIUI 14 Beta. Più passa il tempo, più gli smartphone meno recenti si avvicinano alla cosiddetta “End of Support“, la tanto temuta fase in cui quel determinato modello non riceverà più aggiornamenti di alcun tipo. L'interruzione degli aggiornamenti Beta riguarda solamente una ristretta cerchia di utenti, ma è comunque un primo passo verso l'interruzione totale del rilascio di nuove versioni del firmware.

Xiaomi si prepara a stoppare il programma MIUI Beta su alcuni modelli di smartphone

I modelli in questione sono i seguenti:

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra

Redmi K40S

POCO F4

Chiunque possieda uno di questi smartphone Xiaomi, Redmi o POCO non potrà più far parte del programma MIUI 14 Beta. O meglio, potrà farlo ma non ricevendo più nessun aggiornamento e dovendosi così fermare alla versione attualmente installata, cioè la 23.9.11. Potete comunque star tranquilli, perché per tutti e cinque i modelli coinvolti è previsto il rilascio del prossimo major update MIUI 15 con Android 14.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le