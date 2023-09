S23 FE, Tab S9 FE e Buds FE: Samsung sbaglia e svela la data

Aggiornamento 22/09: Samsung svela per errore la data della gamma FE, la trovate nell'articolo.

Si pensava che sarebbero potuti debuttare all'evento Unpacked d'agosto, ma così non è stato, pertanto ci si chiede quando arriveranno Samsung Galaxy S23 FE, Tab S9 FE e Buds FE. La tanto acclamata serie Fan Edition sta per accogliere dei nuovi capitoli, sia nel segmento degli smartphone che in quello dei tablet e delle cuffie TWS, ma il lancio non è arrivato a IFA 2023 di Berlino come previsto. Al contrario, la presentazione avverrà più avanti nell'anno, e adesso sappiamo anche quando, grazie paradossalmente alla stessa Samsung.

La data ufficiale di Samsung Galaxy S23 FE, Tab S9 FE e Buds FE svelato per errore

In queste ore, il noto leaker Evan Blass ha fatto circolare sui social le ennesime immagini render di Samsung Galaxy S23 FE, Tab S9 FE e Galaxy Buds FE. E guardando bene le immagini trapelate, in una in particolare compare sullo schermo di S23 FE una data: 4 ottobre, il giorno in cui è prevista la presentazione dei nuovi prodotti.

Da quando esiste, la serie Fan Edition ha tempistiche poco prevedibili: S20 FE debuttò a settembre 2020 mentre S21 FE risale a gennaio 2022 e Tab S7 FE a maggio 2021, quindi è complicato stabilire una cronistoria. Lo stesso S22 FE è stato cancellato e si è saltati direttamente a S23 FE, uno smartphone di cui sappiamo già molto, così come di Tab S9 FE e Buds FE.

