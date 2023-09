Samsung Galaxy Tab S9 FE ed FE+: trapelano immagini e specifiche

Aggiornamento 21/09: nuovo leak per la serie S9 FE, trovate immagini e specifiche nell'articolo.

All'evento estivo Unpacked di Samsung abbiamo scoperto i nuovi tablet della serie Tab S9, ma non è avvenuta la presentazione degli inediti Samsung Galaxy Tab S9 FE ed FE+. Da qualche mese, le indiscrezioni riportano l'esistenza di questi due modelli, di cui conosciamo già immagini e specifiche tecniche grazie a vari leak apparsi in rete.

Samsung Galaxy Tab S9 FE ed FE+: immagini e specifiche dei due tablet low-cost

Questa non è la prima volta che si parla dei due tablet: mesi fa Samsung Galaxy Tab S9 FE venne avvistato su Geekbench e già allora vi erano segnali dell'esistenza di due modelli. Adesso abbiamo anche le immagini ufficiose che mostrano il design di entrambi i dispositivi, S9 FE ed FE+, tablet che sarebbero disponibili in 4 colorazioni: Graphite/Grey, Lavender, Mint e Silver.

Samsung Galaxy Tab S9 FE offrirebbe uno schermo da 10,9″ in un corpo metallico da 254,3 x 165,8 x 6,7 mm, contro i 12,4″ della versione maggiorata Tab S9 FE+ in un corpo da 285,4 x 185,4 x 6,54 mm. Entrambi monterebbero l'ancora inutilizzato SoC proprietario Exynos 1380, a 5 nm con CPU octa-core (4 x 2,4 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55) e GPU Mali-G68 M5. I tagli di memoria sarebbero da 6/128 GB e 8/256 GB per Tab S9 FE, con l'aggiunta di quella da 12/256 GB per S9 FE+.

Non mancherebbero speaker stereo, S Pen con attacco magnetico sul retro, USB-C con ricarica rapida a 45W, doppia fotocamera (solo su FE+), software Android 13 con One UI 5.1.1 e lettore d'impronte digitali laterale, ed entrambi sarebbero disponibili nelle due varianti con connettività Wi-Fi e Wi-Fi+5G.

Messa da parte la mancata presentazione allo scorso evento Unpacked, abbiamo quella che sarebbe la data di lancio di Samsung Galaxy Tab S9 FE ed FE+, così come indiscrezioni sui prezzi per l'Europa.

