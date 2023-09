Quanto costerà Samsung Galaxy S23 FE? Ora spunta anche il prezzo

Dopo essere stato protagonista di molteplici indiscrezioni (con dettagli sul design, sulle specifiche e perfino sul periodo d'uscita), ora si comincia a parlare del possibile prezzo di Samsung Galaxy S23 FE 5G. Un insider ha svelato in anteprima configurazioni e cifre, al momento per il solo mercato indiano (ma rappresentano comunque un utile punto di partenza).

Samsung Galaxy S23 FE 5G: un leak svela il possibile prezzo (in India)

Crediti: Onleaks

Il nuovo Samsung Galaxy S23 FE 5G è sicuramente uno dei dispositivi più attesi dell'anno: avere un flagship del brand caratterizzato da un prezzo abbordabile è di certo conveniente. Stando alle ultime novità il nuovo top di gamma economico dovrebbe arrivare ad un prezzo di partenza di circa 617€ al cambio attuale (ossia 54.999 INR, si parla dell'India), per la versione da 128 GB. Ci sarebbe poi una variante maggiore, in questo caso da 256 GB a circa 673€ al cambio (ovvero 59.999 INR).

Exclusive 😜



Samsung Galaxy S23 FE 5G Indian variant price. 📉



128GB 💰 ₹54,999

256GB 💰 ₹59,999 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 7, 2023

Ovviamente aspettiamoci dei rincari per il nostro mercato: il precedente S21 FE è arrivato in Italia a 699€, quindi è probabile che anche il nuovo modello debutterà ad una cifra simile. Ovviamente si tratta di un'ipotesi, basato sui prezzi leak svelati in queste ore (e, ricordiamo, in riferimento al mercato indiano).

Per quanto riguarda le specifiche di Samsung Galaxy S23 FE 5G si vocifera di un dispositivo completo e performante, con uno schermo AMOLED da 6,4″, lo Snapdragon 8 Gen 1 oppure l'Exynos 2200, ricarica wireless, certificazione IP68 e tanto altro. Per scoprire tutti i dettagli date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato al dispositivo. L'uscita sarebbe prevista nel corso del Q4 2023, forse già ad ottobre (si spera).

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le