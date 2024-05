Coopreme XU10 ricorda un Game Boy ma ha 2 analogici (e costa solo 33€)

L’effetto nostalgia convive senza alcun problema con la modernità e la praticità, grazie alla retro console Coopreme XU10 (ora in promozione con un codice sconto dedicato). Un dispositivo dal look accattivante ed un formato in stile Game Boy (Color) ma che non rinuncia ai vantaggi più moderni, grazie ai due stick analogici integrati.

Codice sconto Coopreme XU10: la retro console che unisce nostalgia e praticità

Crediti: Coopreme

Coopreme XU10 è la retro console per tutti i gusti e per tutte le tasche: il design verticale si ispira alle classiche console portatili del passato, con l’aggiunta di un ampio schermo a colori da 3.5″ e i già citati stick analogici. Il chipset a bordo è una soluzione RK3326S con Cortex-A35 ed 1 GB di RAM DDR4. Insomma, un dispositivo in grado di emulare un gran numero di console e senza sforzo. La batteria è un’unità da 3.000 mAh (per un’autonomia di circa 6/8 ore) ed è presente anche una schedina di memoria da 64 GB.

Crediti: Coopreme

La retro console Coopreme XU10 è in offerta con codice sconto su Banggood: basta utilizzare il coupon dedicato (il dispositivo è anche in flash sale) e il prezzo scenderà a soli 33€. Immancabile la spedizione gratis, per un risparmio aggiuntivo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

